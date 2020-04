La Universidad Nacional Mayor de San Marcos manifestó que sus clases se reanudarán a distancia debido al estado de emergencia en el que se encuentra el país por la COVID-19.

El Consejo Universitario de la UNMSM indicó que tienen como prioridad salvaguardar la salud de su alumnado y sus respectivos familiares, por lo que retomar las clases de manera presencial no podrá darse ya que las condiciones no lo permiten.

Motivos por los que han decidido retomar las clases de manera virtual para no perder el año académico, sin embargo, también reconocen que no todos sus alumnos tienen acceso a internet o a una computadora, por lo que intentarán hablar con las autoridades del Minedu para que las empresas de telefonía permitan el uso de la red y no la limiten.

En el comunicado también se lee que han implementado plataformas adecuadas para la educación a distancia y han estado capacitando correctamente a su plana docente para que puedan realizar sus labores con la misma efectividad.

Asimismo, recalcaron que de reanudarse de manera presencial, se tendrían que dar las medidas de bioseguridad necesarias para evitar cualquier tipo de contagio en los estudiantes de pregrado y posgrado.

“Así como el país debe repensarse como Nación, hoy requerimos repensarnos la forma de cómo estamos llevando la educación superior”, se lee en el comunicado.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el número de total de contagios por el nuevo coronavirus se elevó a 13.489. Con respecto al día anterior, los casos aumentaron en 998.