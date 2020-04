Vecinos salen a las calles para pedir ayuda ante la cuarentena

En el día 33 de la emergencia sanitaria, medio centenar de familias del barrio 4 B, del centro poblado de Alto Trujillo, distrito de El Porvenir (Trujillo) salieron a las calles para pedir ayuda para poder alimentarse.

Los moradores portaban letreros con frases como: “Si tienes que comer y te sobra algo tráelo a nuestro barrio que lo necesitamos”, “Da gracias a Dios porque tienes comida y pídele que también nos llegue a nosotros que no comemos hace 2 días”, “El éxito en la vida no se mide por lo que se tiene, sino por el corazón noble de compartir”, “Nosotros aguantamos el hambre, pero nuestros hijos no, ayuda por favor”, entre otras.

En varios carteles también se ve que piden ayuda al alcalde del distrito zapatero Víctor Rebaza Benites: “Urgente, urgente, señor alcalde ayude a su gente”, otro está dirigido para el árabe Yaqoob Ahmed Mubarak le dicen que lo necesitan y acuda a su llamado.

También piden apoyo a la subprefecta de El Porvenir Catalina Gonzales que no los deje solos en esta lucha porque con su apoyo saldrán adelante.

Los niños no se quedaron ajenos a esta triste realidad, varios de ellos se arrodillaron con inscripciones que pedían a Dios que les pueda ayudar.

En otra parte de esta conmovedora historia, una anciana que dice llamarse Esther Camilo Salazar llora y pide ayuda al Presidente Martin Vizcarra porque su familia no tiene que comer. "Apóyame Presidente por favor, los niños no tienen que comer", alcanza a decir entre lágrimas.

Una dirigente de la zona informó que en esa parte del barrio 4 B, viven 50 familias que no ha sido beneficiadas con ayuda del estado y están a la espera de la canasta de víveres de la municipalidad.

“Hice la relación de todas las familias, acudía la municipalidad para entregar la lista al alcalde, pero no me atendieron porque estaba cerrado el local”, señaló.

Cualquier apoyo pueden comunicarse con la dirigente Milagros Vega a los celulares 946152871 y 913912509.