Más de 700 personas intentan llegar a pie a sus regiones

En medio del estado de emergencia que vive el país a causa de la COVID-19, cientos de personas continúan intentando llegar a pie a sus regiones desde Lima. Alrededor de 600 de ellas desean arribar a Huánuco, 150 a Junín, mientras que más de 30 a San Martín.

El primer grupo, ubicado en San Juan de Lurigancho, llegó a la capital para estudiar y trabajar. No obstante, ya no cuenta con recursos para subsistir. Varios de ellos, que vivían como inquilinos, no fueron incluidos en el padrón de la municipalidad del distrito, por lo que las bolsas de víveres fueron entregadas a los propietarios de las viviendas.

PUEDES VER EsSalud incorpora a 30 médicos cubanos y venezolanos para luchar contra la COVID-19

El segundo grupo, encontrado en el kilómetro 17 de la Carretera Central, fue desalojado de las viviendas que alquilaba por falta de pago y no tenía qué comer. Entre ellos había menores de edad. ‘‘Ya no tenemos para comer. No tenemos trabajo. No tenemos para los gastos. No nos queda más que caminar’’, expresó un joven a RTV.

Un efectivo de la Policía Nacional que estuvo en el lugar indicó a La República que varios de los afectados han dormido en la calle los últimos días.

Por otro lado, el tercer grupo fue encontrado en el primer peaje de la autopista Ramiro Prialé. Este fue trasladado a la carceleta de Potao de manera momentánea. Primero se procedió con la desinfección correspondiente y luego se le entregó alimentos.

Hace tres días, una norma (Decreto Supremo N° 068-2020-PCM) autorizó, de manera excepcional, por razones humanitarias y previa coordinación con el gobierno regional correspondiente, el traslado interprovincial, ya sea aéreo o terrestre, de personas que estén fuera de su residencia o lugar de trabajo habitual a consecuencia del estado de emergencia decretado.

No obstante, las personas señalan que hay demoras. Asimismo, el efectivo de la PNP agregó que existe una falta de organización. ‘‘El Gobierno central dio una solución, pero los gobiernos regionales tienen que ponerse pilas en ese sentido’’, aseguró.

Más de 10 mil repatriados

El pasado jueves, el presidente Martín Vizcarra informó que alrededor de 10 mil compatriotas, que se encontraban fuera del país durante el estado de emergencia, han sido repatriados.

En su habitual mensajes a la nación, el mandatario indicó que estas personas estaban en diversos países por muchas razones como estudio, trabajo y vacaciones.

Asimismo, según la Cancillería, un vuelo con cerca de 50 ciudadanos peruanos salió de Madrid, España, la madrugada de este viernes. Su llegada estaba programada para la tarde.