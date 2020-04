Ante la falta de servicios hospitalarios, la Villa Panamericana, de Villa El Salvador (VES), un complejo que alojó a deportistas de 42 países durante los Juegos Lima 2019 y que, por ahora, recibe a pacientes con Covid-19, podría convertirse en un gran complejo de salud de Lima.

Así lo ha planteado el presidente Martín Vizcarra en el día 32 del estado de emergencia nacional, cuando las grandes grietas del sistema de salud, producto de décadas de abandono, se hacen cada vez más evidentes. “Tenemos 900 camas listas y poco más de 300 pacientes que las han ocupado. Ahí podemos tener 3 mil camas (...) Por qué no pensamos a futuro. Una vez pasada la enfermedad, ¿vendemos la Villa o por qué no lo dedicamos exclusivamente como un gran complejo hospitalario. Ya no debemos pensar en el rédito económico, sino en el social”, refirió durante su habitual mensaje a la nación.

Durante la emergencia sanitaria, la Villa Panamericana, un gran complejo residencial con 7 torres de 20 pisos cada una, ha sido habilitada de manera temporal para la atención de los pacientes con Covid-19, que no se encuentren en estado crítico.

Ellos forman parte de una población mucho más grande de contagiados que, hasta ayer, se elevó a 12.491 de un total de 121.468 pruebas moleculares y rápidas aplicadas. Esto representa un incremento de 1.016 nuevos contagios en relación a lo reportado el día anterior por el Ministerio de Salud (Minsa).

Del total, 1.277 se encuentran hospitalizados y 169 de ellos luchan por su vida en las unidades de cuidados intensivos, con ventilación mecánica.

La Villa Panamericana, construcción a cargo del Estado peruano y criticada por un sector de congresistas, cuenta con capacidad de albergar a 3 mil personas. Tras los juegos deportivos, se dispuso que algunos de sus departamentos sean entregados a los peruanos medallistas. Ahora, dos de sus torres han sido habilitadas por EsSalud para recibir a 900 pacientes con Covid-19.

Para el presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), Godofredo Talavera, es necesario tomar en cuenta que si bien podría adaptarse, cualquier infraestructura no debe ser destinada a uso hospitalario. “Debe haber laboratorios, centros quirúrgicos y ductos adecuados, por eso es que ahora no puede usarse a un 100%. Podría adecuarse, pero a veces puede resultar más costoso”, indicó.

Según precisa, además de Lima, hay regiones como Piura, Cusco y Arequipa que necesitan urgentes mejoras y modificaciones en sus infraestructuras.

Sobre ello, Vizcarra hizo una exhortación a las autoridades regionales a que busquen espacios en sus ciudades para destinarlos al servicio de salud. “Así como hay regiones que han renovado su infraestructura (Ayacucho y San Martín), hay otras que nada. En Arequipa tienen el Goyeneche y el Honorio Delgado, totalmente pasados de tiempo en sus características para dar buena atención. Tenemos que hacer un reenfoque. No solo pensar con una visión mercantilista ni retribución económica de la inversión”.

Traslados humanitarios

En regiones, el Covid-19 sigue provocando estragos no solo en la salud, sino en lo social.

En cuanto a los infectados por esta enfermedad, se sabe que la mayoría, además de Lima (9.017) y Callao (1.008), están en Lambayeque (571), Loreto (412), Piura (233) y La Libertad (193), según el reporte del Minsa.

Y, en relación al impacto social, se han registrado desplazamientos masivos de personas que quedaron varadas en Lima y desean volver a sus regiones. “Son un caldo de cultivo para que el virus pase de persona en persona, tienen que ser controlados”, refi rió el ministro de Salud, Víctor Zamora.

Uno de los últimos casos ocurrió en la zona de Matucana, Huarochirí, donde cientos de personas iniciaron su viaje a pie hacia Huancavelica, Junín y Huánuco, debido a que no tenían recursos para permanecer en la capital. De este total, se sabe que −a la fecha− 47 están contagiados por el Covid-19, y ahora reciben atención en la Villa Panamericana.

En tanto, los que no dieron positivo a las pruebas de descarte fueron trasladados a Huancavelica y puestos en aislamiento domiciliario. “Hay personas que necesitan ir al norte, centro y sur del país, por eso necesitamos compromiso de los gobernadores regionales. Para el traslado interno, debemos determinar un orden de prioridad y ver quiénes son los más vulnerables: niños, adultos mayores o personas con otras enfermedades. Lo haremos de forma gradual. Si lo hacemos de golpe, generamos riesgo de contagio”, manifestó Vizcarra.

Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, precisó que solo saldrán de Lima los ciudadanos que hayan pasado por un tamizaje. Tras ello, y si resulta negativo, cumplirán con su cuarentena en un alojamiento alquilado por el Estado. Hasta el momento, según informó, han retornado 600 ciudadanos a Huancavelica, 130 a Junín, 136 a La Libertad; y hoy otros 200 volverán a San Martín.

Por otro lado, están los peruanos que se encontraban en el extranjero cuando comenzó el estado de emergencia. Ellos ya suman 10 mil y, a su llegada, han debido cumplir con la cuarentena y someterse a una prueba rápida. Un grupo de infectados han sido trasladados a la Villa Panamericana.

Víctimas del Covid-19

En medio de la lucha contra el coronavirus, 274 personas han fallecido, lo que representa 20 nuevas víctimas en relación con lo reportado en las últimas 24 horas. “La mayoría enfrenta la enfermedad y la supera. A otros se les complica e, incluso, necesitan UCI. Principalmente son personas de la tercera edad, con más de 65 años. Algunos hipertensos o con diabetes. Del total, alrededor del 2,25% ha fallecido”, dijo Vizcarra.

En este grupo también están los de la primera línea de defensa, entre ellos los médicos, policías y las fuerzas armadas. Estos últimos ahora tienen a su cargo velar por el cumplimiento de la cuarentena e imponer multas entre 86 y 430 soles a quienes no lo hagan.

Precisamente, durante estas labores en las calles, muchos se infectan. Por eso, el Gobierno ha dispuesto, a través de un decreto legislativo, que si fallecen durante esta emergencia reciban el ascenso póstumo, el cual solo se aplicaba en caso de perder la vida en acción de armas.

Pero, en medio del dolor, ya hay 6.120 personas dadas de alta. Una de ellas es el cajamarquino Valerio Santa Cruz, de 90 años, quien venció la enfermedad y se ha convertido en un símbolo de esperanza.

Nacimiento

Otro caso. Aumentó a dos el número de bebés nacidos con Covid-19 en el país. El último reportado llegó al mundo el 11 de abril en el hospital Guillermo Almenara, en La Victoria. La madre no presentaba síntomas. El menor sería dado de alta.

Datos. Vizcarra precisó que si bien no hay ley seca, sí existe la prohibición de reuniones.

Tasa. Los casos Covid-19 representan el 10% del total de muestras.

“Educación remota tendrá enfoque más rural”

El presidente Martín Vizcarra refirió que la educación remota está marcando una diferencia entre la educación urbana y rural. “El alcance de información en las zonas urbanas está más nutrido que en las zonas rurales, queremos corregir (esto) pues hay una brecha”. Esta corrección se hará con el ministro de Educación, Martín Benavides, en la sesión de Consejo de Ministros . “El enfoque va a estar dirigido principalmente a la zona rural”

Asimismo, el mandatario destacó que la educación remota es necesaria en estos momentos, pues no se puede juntar a alumnos en un salón de clase mientras el virus esté latente.

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) ha planteado al Ministerio de Educación (Minedu) suspender durante todo el año las clases presenciales en los colegios del país. “La pandemia no va a terminar de acá a diciembre, el riesgo existe hasta que la vacuna sea encontrada", recomendó Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec.