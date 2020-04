El viernes 10 de abril, se difundió la denuncia de un efectivo de la comisaría de La Victoria, quien señaló que en la clínica Maison de Santé no le daban las pastillas necesarias para atenuar los efectos del coronavirus que padecía.

Dos días después, este policía ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su familia fue sometida a pruebas rápidas, las cuales resultaron negativas.

Pero ello no habría dado verdaderas luces sobre el estado de salud de su esposa, quien padece los síntomas del coronavirus desde el 8 de abril. Los resultados de sus exámenes médicos revelan que tiene un pulmón dañado a causa de una neumonía.

“Estoy desde las 3 de la tarde del día de ayer (jueves 16 de abril). Tengo una placa que dice que tengo neumonía en el pulmón izquierdo. No puedo respirar. Me siento muy mal. Necesito hospitalizarme, me lo han dicho, y sin embargo no puedo hospitalizarme. Necesito oxígeno y tampoco me ponen oxígeno desde ayer. He tenido que dormir acá en la intemperie”, contó la mujer desde el hospital Augusto B. Leguía del Rímac, donde espera que le cedan una cama.

Su hija, Krystell Rodríguez, aseguró que la Defensoría de la Policía Nacional le pidió que tenga “paciencia” y espere a que internen a su madre en este nosocomio. Cuando le consultó a una de las enfermeras por qué no pueden ayudarla, esta le respondió que no tienen los equipos necesarios para darle oxígeno.

PUEDES VER Cifra de muertes por coronavirus asciende a 300 personas en Perú

“Ella tiene una saturación de oxígeno de 92 %. En un persona normal, la saturación de oxígeno es de 98 %. Se dice que un paciente está desaturando cuando tiene menos de 95 %. Mi padre que está en UCI tiene 85 %”, explicó.

Rodríguez teme que su madre sufra lo mismo que su papá, quien podría convertirse en el segundo policía fallecido de la comisaría de La Victoria.

La Defensoría de la Policía Nacional aseguró que se pronunciaría sobre la denuncia mediante un comunicado.