Era considerado el primer recién nacido con COVID-19 en el Perú; sin embargo, eso quedó atrás cuando se le practicó la prueba molecular y el resultado fue negativo. Sucedió en Moyobamba.

Felipe Vela Orihuela, director de la red de salud de San Martín, detalló que en la primera prueba que le realizaron al neonato arrojó positivo debido a la cantidad de anticuerpos que le habían sido transmitidos por su progenitora cuando se encontraba en el vientre.

“En una prueba rápida salió positivo y ese anticuerpo que sale en la sangre del bebé fue una IGG, lo que ha pasado la madre al bebé. Qué bueno, se sabe que en la mayoría de casos no hay transmisión vertical del virus. Obviamente no está totalmente dilucidada, pero en este caso se ha observado que no está infectado”, dijo Vela a Canal N.

Cabe resaltar que el bebé nació por cesárea, luego de que los médicos se enteraran que la madre era portadora del coronavirus, y había tenido que ser trasladada desde Cajamarca hasta Moyobamba para dar a luz.

Por otro lado, esta buena noticia hace cuestionar la efectividad de las pruebas rápidas que en su momento fueron sometidas al escrutinio cuando Ernesto Bustamante, exdirector del Instituto Nacional de la Salud, manifestó la nefasta calidad de las mismas.

“El Minsa está equiparando las fallas del hisopado en las pruebas moleculares con las rápidas, que en los primeros días no detecta el virus para decir que ambas tienen el mismo nivel de eficacia. No tiene sentido. Veo improbable que la OMS de manera seria pueda validar este estudio”, expresó.