El miércoles 8 de abril, Ada Macharé vio a su hijo Bryan Mesías (25) por última vez. Ese día el joven podía recibir visitas en el cuartel militar del Real Felipe donde permanecía internado desde enero de este año, cuando decidió dejar su trabajo de DJ para servir al Ejército.

Una semana después, cerca de las ocho de la mañana, recibió una llamada del capitán Martínez, quien le informó que su hijo había desaparecido, que había desertado y que se percataron de ello cuando pasaron lista a las 7 a.m.

Ada no creyó que fuera así. Se preguntó cómo no pudieron haberlo visto si, según la versión del Ejército, el joven huyó durante el toque de queda. ¿A dónde pudo haber ido si no le pagaban por hacer servicio militar?, ¿por qué no acudió a su casa, ubicada a tres cuadras del cuartel?, ¿cómo va a viajar si las fronteras están cerradas?, fueron otras interrogantes que se hizo su hermano, Jefferson. La versión de los superiores de Bryan se hice más inverosímil después de que la Policia Nacional realizó sus primeras investigaciones.

“No podíamos comunicarnos por teléfono. Uno de sus superiores informaba cómo estaba, solo decía que estaba bien. Dentro no está permitido el uso de móviles. No hay conexión. Si él se hubiera escapado hubiese venido a mi casa. Tampoco tenía redes sociales. Él sabría que lo estamos buscando porque varias páginas del mundo urbano están compartiendo sus datos”, contó.

El jueves 8 de abril, Ada puso la denuncia por desaparición en la Dirección de Investigación Criminal del Callao, luego de que en las comisarías de La Punta y del Callao se negaron a atenderla. Ese mismo día, dos policías de la Dirincri se acercaron al cuartel para pedir las imágenes de las cámaras de seguridad y entrevistar a los compañeros de Bryan.

“Dijeron que era tranquilo, que no era mucho de hablar. Los técnicos que estaban a cargo de él dijeron que él cumplía las tareas. Sus compañeros dijeron que lo vieron lavando su ropa la noche en la que desapareció”, precisó.

Cuando Ada se acercó con los policías a ver las imágenes, escuchó a uno de los militares decir “ah, nos están denunciando, ahora nosotros lo vamos a denunciar a él”. En el video grabado a la una de la mañana del miércoles se le ve con un buzo del Ejército caminando entre los pasillos.

“Los militares dijeron que pudo escaparse por atrás. Pero uno de los policías dijo que era imposible. Ellos decían que antes ha pasado esto. Que se salen por aquí. Para nosotros es extraño porque él se presentó voluntariamente y porque a esa hora había bastantes militares en la calle que lo habrían visto y devuelto al cuartel”, dijo.

Ada teme que hayan hecho algo contra su hijo. Antes de que se decretara el estado de emergencia, observó que su hijo tenía una herida en la cabeza. Bryan no quería hablar del tema y, por insistencia de su madre, le dijo que se golpeó contra la cama.

Si conoce el paradero de Bryan puede llamar al 997071975 / 928351855.