La pandemia del coronavirus viene desnudando las falencias del sector salud de Tumbes en la atención de personas que presentan otras enfermedades. Esta vez, un ciudadano identificado como Melchor Ancajima Fernández (95), que padecía de cáncer falleció por la falta de oxígeno en el hospital Saúl Garrido Rosillo (Sagaro).

Según la denuncia de su hija, Blanca Ancajima, los médicos del área de Medicina General no le brindaron una adecuada atención a su padre, Melchor Ancajima, cuando requería oxígeno por la insuficiencia respiratoria que presentaba producto del cáncer.

Por la falta de atención médica, la salud de su familiar se agravó y falleció en horas de la noche del último jueves. No obstante, ahora el hospital Saúl Garrido Rosillo (Sagaro) se niega a dar el certificado de defunción.

“Hasta ahora no le extienden el certificado de defunción, nos indica que el Doctor Jorge Luis Grados Muro quien tiene que certificar la muerte se encuentra en un centro de salud de la provincia de Zarumilla, pero no hay movilidad y no contamos con los recursos económicos”, afirma Blanca Ancajima.

La denunciante, quien pidió la intervención de la oficina regional de la Defensoría del Pueblo, aclaró que su padre no ha fallecido por el virus del COVID-19 como se ha vertido en algunos medios de comunicación.