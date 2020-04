El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, supervisó la implementación de la Casa Mujer en San Juan de Lurigancho, un lugar donde se brindará protección y albergue a las mujeres e hijos víctimas de violencia durante el estado de emergencia por el coronavirus.

“Pueden compartir esta habitación, hay una ludoteca para los niños, tenemos un comedor. Ellas pasan por un triaje, para ver el tema de salud y psicológico (sic)”, explicó el alcalde de Lima.

Agregó que este establecimiento contará con el apoyo de psicólogos y asesores legales, permitiendo un adecuado asesoramiento a las mujeres que sufrieron algún tipo de violencia. La línea para comunicarse con este albergue es 948 985 908.

Según el burgomaestre, este recinto contribuirá con la atención rápida en estos casos. En ese sentido, Muñoz propuso que la implementación de este espacio se replique de manera sostenible en otros puntos de la ciudad.

Cuatro feminicidios y 87 violaciones durante cuarentena

En lo que va del confinamiento, cuatro mujeres de 15 y 44 años fueron asesinadas en sus viviendas durante el estado de emergencia. Según confirmó la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, a este cifra elevada se le suma un total de 87 violaciones sexuales.

Entre las víctimas se encuentran 56 menores de edad. Asimismo, se han registrado más de 9.000 llamadas a la Línea 100, lo cu

al ha permitido atender 1.035 casos de violencia contra la mujer.

Jorge Muñoz responde a George Forsyth

Por otro lado, el alcalde de Lima se refirió respecto a la invocación pública que hizo George Forsyth, alcalde de La Victoria, respecto a la reubicación de los ambulantes de La Parada en el Parque de El Migrante.

“Entiendo al alcalde (Forsyth) y su preocupación y le he dicho que venga a conversar conmigo", indicó, luego de aclarar que ha sido invitado solamente a través de los medios de comunicación. "Hace tres semanas le he dicho para delinear un plan que no sea una barrida debajo de la alfombra. Tenemos que hacer un plan real, no para el momento”, manifestó el burgomaestre para La República.