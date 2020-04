Policía comprará pruebas rápidas de descarte de COVID-19 para todos los agentes del Cusco

Entendiendo que la Policía Nacional se encuentra en la primera línea de lucha contra el COVID-19, son los agentes del orden las principales personas que podrían contraer el virus mientras ejercen su trabajo. El jefe de la VII Macro Región Policial de Cusco, general Víctor Patiño Zeballos informó que inicialmente 500 agentes pasarán por una prueba rápida de descarte de coronavirus, la misma que se realizará en los próximos días en coordinación con la Dirección Regional de Salud.

Se sabe que a nivel de toda la región del Cusco son cerca de 2 mil 200 agentes que se encuentran en las calles para hacer cumplir el estado de emergencia y así evitar la propagación del virus.

El jefe policial aseguró que todos los efectivos policiales pasarán por un examen de descarte, es así que la institución policial está en proceso de adquirir las pruebas que falten.

“Por parte de la institución se está adquiriendo también pruebas rápidas, lo que permitirá que todo el personal de la Policía pase por estas pruebas”, dijo el general Víctor Patiño.

Asimismo, precisó que son 300 los suboficiales que cumplen el aislamiento social obligatorio por pertenecer a la población vulnerable.

Denuncia de policía

Finalmente, se pronunció sobre la denuncia anónima que realizó un agente policial perteneciente al Escuadrón de Emergencia, quien afirmó que él y varios de sus colegas estaban siendo obligados a pasar un examen médico para integrar un grupo encargado del levantamiento de cadáveres con COVID-19. La autoridad policial indicó que no expondrán a ningún efectivo que no esté capacitado y sin que use los equipos de seguridad correspondientes.