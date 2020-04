Comas: padres piden atención para su hijo con síntomas de coronavirus

Un adolescente de 15 años con síntomas de coronavirus lleva 7 días con fiebre y molestias en la garganta; sin embargo, luego de recurrir a dos hospitales en Comas, hasta ahora nadie le realiza la prueba de descarte por falta de insumos, denunciaron los padres de familia

En medio de su desesperación, los progenitores del menor pidieron ayuda al Ministerio de Salud (Minsa) para que su hijo pudiera ser atendido lo más pronto posible.

“Lo hemos llevado al Hospital de Collique y nos dijeron que no tienen pruebas para el descarte, luego fuimos también al hospital Cayetano Heredia el lunes y lo vio un médico, pero solo le recetó paracetamol y también nos dijeron que no tenían pruebas, ya no sabemos qué hacer, el Minsa no nos da respuesta”, contó el padre del menor.

Según su madre, el adolescente presente fiebres de hasta 39°, tiene dolor de garganta, tos seca y dificultad para respirar, síntomas que coinciden con la COVID-19, por lo que ella misma ha preferido aislarlo para evitar cualquier tipo de contagio.

“No quieren que entre por emergencia pediátrica si no se le hace el descarte, pero no hay ese descarte, mi hijo se está muriendo acá en mi cama. Está que vuela en fiebre, por favor, ayúdenme, mi hijo ya va a convulsionar y yo no sé qué hacer”, suplicó entre llantos Sara Páucar.

Asimismo, los padres de familia del adolescente tuvieron que separarse de sus otras dos menores hijas de 13 y 8 años de edad, pues esta última sufre de leucemia y la situación podría complicarse ante una eventual infección por coronavirus.