Piden ayuda para mujer extranjera que cumplía cuarentena con su agresor

Una usuaria de Instagram señaló que una mujer de nacionalidad venezolana estaba cumpliendo la cuarentena con su agresor, también proveniente de Barinas. El miércoles 15 de abril, la joven habría sido agredida por este sujeto cuando estaba grabando un video en vivo para denunciarlo.

“De diciembre para acá, él me ha golpeado más de una vez (tengo pruebas). Mis amigas están conscientes de que hace aproximadamente 15 días él me hizo algo más o menos así. Siempre me lo he callado por el hecho de que estamos solos en el Perú”, escribió en su cuenta de Facebook.

También aseguró que si ella o su hijo fallecen, el responsable sería Ricardo Paredes Mendoza, cuyo número de cédula es 22.116.320. Después de que la agredió, este sujeto se fue de la casa. Sin embargo, la joven teme que regrese para hacerle daño, pues la estaría amenazando.

“Ahorita, en estos momentos, él ya se fue de mi residencia. Me encuentro bien. No sufro de ninguna enfermedad. Estoy consciente de absolutamente todo. No sé con qué se justificará, pero lo único que digo es que no es la primera vez”, afirmó.

La persona que difundió este caso por Instagram pide apoyo para esta mujer, pues no tiene familia en el país.

Desde que inició el estado de emergencia el lunes 16 de marzo, la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables recibió 9.000 llamadas. Estas permitieron atender 1.035 casos de violencia contra al mujer.