El sereno chofer de la Municipalidad de Lima, Ginés Humberto Chilón López, uno de los dos trabajadores contagiados con el nuevo coronavirus, desmintió a la comuna limeña, al señalar que no viene recibiendo apoyo por parte de sus superiores de la Gerencia de Seguridad Ciudadana (GSC)

El pasado lunes 13 de abril, la Municipalidad de Lima emitió un comunicado señalando que vienen monitoreando permanentemente el estado de salud de los trabajadores contagiados y de sus familiares. Además, días antes, el gerente de Seguridad Ciudadana, Augusto Vega García, señaló, en entrevista a canal N, que los dos serenos contagiados con la COVID-19 se infectaron fuera del horario de labores.

Ante esos dos pronunciamientos, Chilón López, decidió compartir un vídeo en donde cuenta que no recibe ningún apoyo de la comuna capitalina y que la forma de su contagio no fue como lo señaló Vega García.

“Señor gerente, yo he ido con mis propios medios al hospital, a mi nadie me ha apoyado. No he tenido en mi casa ningún control médico, como usted dice”, declaró el sereno.

“Yo me he contagiado en mi trabajo, señor gerente, yo en mi trabajo siempre he cumplido. Nunca llegaba tarde. Siempre ido al trabajo y de ahí a mi casa. Es completamente falso lo que usted dice”, agregó como respuesta a los señalado por la autoridad del serenazgo de la Municipalidad de Lima.

La República intento comunicarse con Augusto Vega García, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, pero hasta el cierre de la nota no hubo respuesta.

Trabajadores piden que les realicen la prueba de descarte de la COVID-19

Representantes del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Lima (Sitramun), manifestó a La República que no les están realizando las pruebas para descartar el nuevo coronavirus pese a que ya se confirmaron dos casos.

“Tenemos denuncias de que hay más casos en la gerencia de fiscalización, en GMU, y eso se agrava porque no se está realizando ninguna prueba rápida. Solo están haciendo triaje para ver si presentan síntomas”, declaró Rosa Carbajal, representante del Sitramun.

“Lo que pedimos ahora es que realice las pruebas rápidas o moleculares porque esto es un tema de salud. Solo un grupo de serenazgo está pasando prueba de sangre, las demás gerencias no está garantizado las pruebas para todos los trabajadores que vienen laborando. Son más de 1.000 compañeros que están laborando”, agregó Carbajal.

Jorge Muñoz se pronuncia sobre los serenos contagiados

Este jueves 16 de abril, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, confirmó que dos trabajadores del serenazgo de su comuna se encuentran infectados con el nuevo coronavirus, luego de realizarles el descarte mediante las pruebas rápidas.

El burgomaestre indicó que se han adquirido pruebas rápidas de EsSalud a través del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol), para ser rápidamente aplicada a los serenos, y luego seguirán con las demás gerencias.

Finalmente, Muñoz señaló que se realizará un seguimiento a las personas que den positivo en las pruebas, así como a sus familiares, una medida que, de acuerdo a los dos serenos contagiados y al Sitramun, no se está llevando a cabo.