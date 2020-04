Cuerpos de fallecidos permanecen en hospital de Piura [VIDEO]

En video publicado en redes sociales, personal de salud registró los cuerpos de pacientes fallecidos por coronavirus que yacen a la intemperie, en el estacionamiento del hospital Santa Rosa de Piura.

Esto se habría propiciado desde el fin de semana, porque no se estarían siguiendo los protocolos definidos por el Ministerio de Salud (Minsa), en la Directiva Sanitaria N,° 087-2020, para el adecuado manejo de cadáveres para su inhumación o cremación.

PUEDES VER Ciudadanos varados en Lima retornarán a sus hogares

Son 18 cuerpos colocados en bolsas herméticas dentro de contenedores o simplemente fuera de estas.

Hasta el momento, la Dirección Regional de Salud no ha podido hacerse de los servicios de un frigorífico para su almacenamiento, porque las morgues de los hospitales no tienen capacidad y el mortuorio del Ministerio Público no recibe cadáveres contaminados.

Contrato

Cabe puntualizar que hace unos días, el director de Salud, Víctor Távara, comunicó la firma de contrato con dos funerarias, sin embargo, no se tiene registro se esta se llegó a concretar o no.

Por otro lado, se supo que la mañana de hoy, representantes de la Fiscalía, Diresa y del hospital se reunieron para movilizar los cuerpos que llevaban varios días expuestos.