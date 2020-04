Comas: piden donaciones para que personas sin bono de S/380 puedan alimentarse

Cuatro dirigentes de asentamientos humanos ubicados en Comas ya no pueden cocinar “olla común” para vecinos que no recibieron bono de S/380 ni canasta del municipio. Por ello, requieren donaciones de víveres.

Policías de la comisaría de Túpac Amaru propusieron esta iniciativa y otorgaron los primeros alimentos tras ver que muchas personas no comían. Pero estos ya se terminaron, hecho que afecta a las personas de los asentamientos humanos Buenavista Nadine Heredia, Mirador de Vista Alegre, Villa Belén y Los Próceres.

“Está olla común nació por una iniciativa del comisario de la Túpac Amaru. Somos cuatro asentamientos humanos que en cada zona le damos de comer alrededor de 30 personas, entre niños y adultos mayores", contó Hilda Guevara, dirigente del asentamiento humano Buenavista Nadine Heredia.

Días después de que se decretó la emergencia nacional, centenares de personas iban con recipientes a casa de esta señora para recoger almuerzo para sus familias. Para que no cese esta ayuda, algunos vecinos daban un sol o dos, pero ya no hay más recursos.

Mientras no consigan las donaciones, la única alternativa que tienen los vecinos para alimentarse es lo que ofrece un comedor popular, pero muchos no pueden pagar por un plato. Quienes deseen ayudar a estas personas pueden comunicarse a 918124638.

“El alcalde , Raúl Díaz, dijo que se iba a dar (canastas) a las zonas más vulnerables que no cuenten con servicios básicos. Nuestros asentamientos no lo tienen. De parte de la municipalidad no nos ha llegado ni un pan, como se dice", señaló. No habrían repartido canastas en más de 10 asentamientos humanos de este distrito.