Lambayeque: hospitales acumulan cuerpos de 31 fallecidos por coronavirus [VIDEO]

Actualización: 1:35 p. m.

A esta hora, EsSalud informó que seis cuerpos fueron llevados al proceso de cremación durante el transcurso de la mañana, quedándose cinco en el mortuorio bajo estrictas condiciones de bioseguridad. La Defensoría manejaba las cifras del hospital Luis Heysen hasta las 7:00 p. m. de ayer 15 de abril.

Nota previa

Coronavirus en Perú. A fines de marzo, La República informó sobre una serie de problemas que atravesaban los hospitales COVID-19 para cumplir con el manejo de cadáveres tal como lo establece la directiva sanitaria n.° 087-2020 del Ministerio de Salud (Minsa). Poco más de 15 días después, lo único que ha cambiado es el número de fallecidos.

Tras realizar una supervisión, la Defensoría del Pueblo detectó que 31 cadáveres permanecen en el velatorio de los hospitales de Lambayeque porque no han podido ser cremados ni enterrados, pese a que ya existen cuatro cementerios temporales habilitados.

De acuerdo a la información proporcionada por la Defensoría, 20 fallecidos permanecían dentro de bolsas especiales en el velatorio del Hospital Regional Lambayeque (Minsa), mientras que 11 estaban dentro de ataúdes en el mortuorio del hospital Luis Heysen (EsSalud). En ambos casos con las medidas de bioseguridad necesarias; sin embargo, la mayoría tenía más de 24 horas en dichos lugares lo que vulnera el protocolo.

El jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, explicó que el deficiente manejo de los cadáveres ocurre porque los crematorios privados no se dan abasto para atender todos los casos, pero también porque las autoridades municipales se niegan a permitir el ingreso de los cadáveres en los cementerios de su jurisdicción.

“Los gobiernos locales no están colaborando con este trabajo, porque en muchos casos no brindan la autorización. Ellos no pueden decir que no, los cementerios son públicos. (...) No hay riesgo para la salud cuando se cumple con la norma sanitaria, una vez enterrado no hay riesgo de propagación”, precisó.

Frente a esta situación, Hidalgo Reyes pidió la intervención de oficio del Ministerio público pues, al negarse sin ningún sustento técnico, los municipios estarían atentando contra la salud pública.

El pasado lunes, el Comando Regional de Operaciones COVID-19 informó que se habían habilitado cementerios temporales para enterrar a los fallecidos por coronavirus. Sin embargo, tal como evidencia la Defensoría, no estarían siendo utilizados.

Este diario intentó comunicarse con el mencionado grupo de trabajo, considerado como el único vocero oficial para informar sobre la pandemia, pero no obtuvimos respuesta.