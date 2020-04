Los 35 ventiladores mecánicos que compró el Ministerio de Salud para el Hospital de Ate con el propósito de atender a los pacientes graves afectados por el nuevo coronavirus, se encuentran inoperativos porque la empresa proveedora los entregó con el accesorios incompletos.

Una intervención de la Contraloría General de la República al proceso de adquisición y suministro de los ventiladores mecánicos, concluye que la compañía Trademedic que cobró 6 millones 265 mil soles por los aparatos, quedó pendiente de completar el faltante pero hasta el momento no lo hace.

Según el reporte de la entidad fiscalizadora, poner en uso los 35 ventiladores incompletos pondría en riesgo la integridad del paciente y podría ocasionar su muerte.

El 19 de marzo, la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud hizo la adquisición a la firma Trademedic. El 21 de marzo, se formuló el acta de entrega de los equipos. Y el 31 del mismo mes, la OGA solicita a las autoridades del Hospital de Ate que emitan un acta de conformidad, lo que se efectuó el primero de abril. En dicho documento, los médichos del mencionado nosocomio dejaron constancia que la empresa solamente había proporcionado el 28% de los accesorios que son necesarios para el funcionamiento adecuado de los ventiladores mecánicos.

Tal como se encuentran las máquinas no es posible darles uso, señala la Contraloría, que ha elevado el informe al ministro de Salud, Víctor Zamora, para que disponga de las acciones legales correspondientes.

Equipo inoperativo

El informe de la Contraloría pone en cuestión la versión de la proveedora Trademedic, según la cual los ventiladores mecánicos si pueden prestar servicio.

“Queda pendiente únicamente la entrega de accesorios complementarios, que no afectan la puesta en uso, funcionamiento y operatividad de los equipos, y cuya entrega se está haciendo dentro de los 30 días siguientes”, informó la compañía en un comunicado del 7 de abril: “Sin embargo, es importante reiterar que estos accesorios no inhabilitan la operatividad de los equipos, los mismos que ahora están ayudando en el tratamiento de muchas personas para combatir el COVID-19”.

Basados en informes de los médicos del Hospital de Ate, los servidores de la Contraloría concluyeron: “(Los ventiladores mecánicos) fueron entregados incompletos, sin la totalidad de accesorios, lo que generaría que no puedan ser instalados para darles operatividad y funcionamiento correspondiente”.

Durante una inspección en el mismo nosocomio de Ate, los servidores de la Contraloría confirmaron que los artefactos de uso médico no eran usados por la carencia de los accesorios.

Son un peligro

“De la visita realizada al citado hospital, se pudo observar que estos (ventiladores mecánicos) se encuentran inoperativos al no contar com parte de los accesorios para su instalación y posterior funcionamiento, los mismos que no fueron entregados por el proveedor durante la recepción de los referidos equipos por parte del personal del Ministerio de Salud y por el citado hospital”, concluye el informe.

Los aditamentos faltantes además representan un peligro para la vida de los pacientes.

“La empresa Trademedic no ha cumplido con entregar conforme a las especificaciones técnicas los brazos de soporte de circuito paciente, siendo estos accesorios de vital importancia para el manejo de pacientos con síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) por infección grave por Covid-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos, ya que en estos pacientes la asistencia respiratoria mecánica se debe realizar en decúbito prono (decúbito ventral) durante 12 a 16 horas por día, siendo que en esa posición el brazo de soporte del ventilador es el que permite mantener el tubo endotraquial en su lugar. Y sin este brazo de soporte de circuito paciente, existe alto riesgo de extubación y muerte accidental de los pacientes”, de acuerdo con el informe de la Contraloría.