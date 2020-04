Arequipa: Alumnos de Universidad Católica Santa María piden descuento de 50% de sus pensiones

En los últimos días, varios alumnos y padres de familia de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, mostraron su descontento debido a que la casa superiores de estudios les anunció que les cobrará con normalidad las pensiones de marzo y abril, respectivamente.

Los estudiantes señalan la medida como “un abuso”, debido a que en marzo no realizaron clases presenciales y desde abril se viene impartiendo clases virtuales, que consideran “no es lo mismo”.

Ante ello, un grupo de estudiantes solicitaron a las autoridades universitarias el descuento de sus pensiones de un 50% o 40%. Los alumnos expusieron sus motivos en un pronunciamiento que refieren, lo realizaron sin la intención de usurpar las funciones del Consejo Universitario.

“Somos conscientes de la realidad por la que todo el país está pasando (…). Si bien es cierto, todos los que estamos en esta universidad es porque tenemos las posibilidades de solventar nuestros estudios, pero también debemos reconocer que muchos han dejado sus hogares para sacrificarse y poder solventar sus estudios (…)”, se lee.

Los alumnos señalan que, de la totalidad del alumnado, un 30% no son de la ciudad, 20% trabaja y estudia para pagar su pensión y 10% son padres de familia, que por estas fechas deben priorizar sus gastos en alimentación.

Refieren además que hay un buen número de estudiantes, cuyos padres manejaban alguna empresa, y que por estas fechas también se han visto perjudicados económicamente, por lo que no está en sus posibilidades pagar la pensión completa.

En el comunicado que recibieron de la UCSM, señala que su personal de administración y limpieza continúa laborando con normalidad. Sin embargo, los alumnos consideran que de ser cierto, su trabajo sería mínimo debido a la ausencia de alumnado.

Cuestionan enseñanza virtual

Los alumnos cuestionaron la enseñanza virtual que reciben de parte de algunos de sus docentes. “La modalidad de educación a distancia no es la modalidad más óptima de aprendizaje. Tenemos doctores de diferentes escuelas que aún no se adecuan a los medios virtuales y como alumnos tratamos de apoyarlos, lo que no entendemos es que muchos de nuestros catedráticos simplemente cancelan sus clases, nos proyectan grabaciones de clases o simplemente se dedican a dejarnos tarea”, se lee también.

Piden comprensión también a sus autoridades universitarias porque estas clases virtuales les demanda a ellos gasto adicional de energía eléctrica en sus casas e internet.

Por último proponen que la pensión que pagaron en marzo sea considerada por el mes de abril y que a partir de la fecha solo les consideren el pago de 4 cuotas y no 5, que es lo que resta del semestre académico.

El comunicado lo realizaron algunos alumnos de las carreras profesionales de Derecho, Veterinaria, Administración, Odontología, Ingeniería Industrial y Enfermería.

Facilidades

En el comunicado que les envió la UCSM, les explican a los padres de familia la reprogramación de las pensiones. Señalan que la pensión de abril debe pagarse entre el 20 al 30 del mes y si lo hacen en el plazo recibirán el descuento del 15%.

Agregan que si algún alumno no se encuentra en las condiciones de pagar, su caso será atendido por el Área de Servicio Social Universitario y no les cobrarán dinero adicional por la mora.