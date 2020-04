Arequipa: Acusan a pobladores de maltratar a perros de refugio en playa de Camaná [VIDEO]

La propietaria del refugio Corazónes Animalistas Camaná, denunció mediante las redes sociales que los canes que cuida fueron maltratados por transeúntes en la playa Cerrillos de la misma provincia, el último miércoles.

Ella indica que fueron tres personas, dos hombres y una mujer quienes con palos comenzaron a golpear a sus animales cuando estos jugaban a las orillas del mar. Según dice, los llevó porque por el estado de emergencia se supone que no hay población en las playas; sin embargo, las tres personas habrían estado veraneando en el lugar.

Además, en videos difundidos, ella indica que el refugio queda cerca al mar, por lo que es común que los canes salgan a pasear por la zona. “Este mundo fue hecho tanto para los humanos como para los animales, no porque ellos no pueden defenderse nos creamos con más derechos que ellos. Si ellos no pueden ir a defenderse ante la Policía, porque no saben hablar, lo hare yo”, escribió.

Sin embargo, los presuntos agresores también publicaron videos en los que reclaman que los animales los mordieron cuando caminaban por la playa y muestran sus heridas, e indican que son peligrosos. La Policía llegó hasta donde estaban los pobladores, pues por el estado de emergencia no debería haber gente en las playas.