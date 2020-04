PNP descarta saqueos y asaltos a mano armada en Lambayeque

Chiclayo. Aprovechando la ansiedad y el temor de la población por el coronavirus, inescrupulosas personas difundieron una serie de vídeos y fotografías en las redes sociales que rápidamente se viralizaron entre los ciudadanos de la región Lambayeque. En las publicaciones se advertía sobre una posible ola de saqueos y asaltos a mano armada perpetrados por ciudadanos extranjeros en diferentes distritos.

Pese a que se desmintió en un primer momento, el temor se extendió entre la población por lo que la Policía Nacional nuevamente salió a desmentir estas falsas informaciones.

A través de la cuenta oficial de esta institución se precisó que los hechos denunciados no ocurrieron y son totalmente falsos. “Con relación a publicaciones en cuentas de Facebook sobre posibles saqueos en diferentes zonas del departamento de Lambayeque, por ciudadanos de diversas nacionalidades, comunicamos que dichas informaciones son falsas”, informaron.

Cabe recomendar a la población que no preste atención y no comparta este tipo de informaciones si no se ha corroborado antes que provienen de una fuente oficial pues se corre el riesgo de atemorizar de manera infundada a la población.