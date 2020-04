Tras confirmar el funcionamiento del primer colegio virtual en el Perú, el Ministerio de Educación (Minedu) desmintió que el centro educativo ‘Futuro College’ cuente con la autorización correspondiente para brindar este servicio.

Mediante su cuenta de Twitter, la entidad precisó que la institución educativa no podrá emitir documentación a ningún estudiante.

“Informamos a la comunidad educativa que ‘Futuro College’, no tiene autorización de funcionamiento del Minedu y no pertenece al nivel educativo de Educación Básica Regular. En ese sentido, no podrá emitir la certificación correspondiente a los estudios realizados”, se lee en la publicación.

Cabe mencionar que el proyecto inició sus operaciones el último lunes 13 de abril, a través de su plataforma web. Según su representante, Juan Alberto Moreno, este centro educativo es complementario para brindar diversos cursos educativos de manera didáctica.

“El tema de la educación virtual viene desde hace años atrás. Pero este proyecto se creó a raíz de una iniciativa de padres, profesores, todos voluntarios que hemos sumado esfuerzos para crear una alternativa a esta crisis que está afectando bastantes a la comunidad educativa”, indicó el promotor educativo.

Aprendo en casa

Desde este lunes 6 de abril se inició el año escolar mediante la modalidad de educación a distancia denominada ‘Aprendo en casa’.

La estrategia tiene varias plataformas de difusión, entre ellas la página web, los canales de televisión (TV Perú y Canal IP), así como 335 radioemisoras de todo el país. En dichos medios se retransmitirán los programas educativos elaborados por el Ministerio de Educación.

Cabe resaltar que el Minedu ha elaborado el contenido radial para cinco niveles y modalidades: Educación inicial, primaria, secundaria, Básica Especial, Básica Alternativa y Educación Intercultural Bilingüe.