Malestar con colegios privados que cobran pensiones pese a cuarentena

José Víctor Salcedo

Los colegios privados no dejan de cobrar las mensualidades de marzo. En la mayoría de casos solo hubo tres o cinco días de clases y los docentes enviaron algunas fichas vía WhattsApp y otros medios virtuales.

Los promotores de las instituciones educativas (II.EE.) justifican el cobro de pensiones basados en la perspectiva que recuperarán clases, incluso las Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel)-sostienen- les aprobaron el plan de recuperación.

PUEDES VER: Colegio Médico recomienda que clases presenciales no empiecen en mayo

La jefa de Indecopi en Cusco, Paola Aragón, refirió que si una Ugel aprobó el plan de recuperación no pueden intervenir. Las Ugel no respondieron para esta nota. Aragón planteó un diálogo entre padres de familia y promotores para negociar las formas de pago, si abonan el íntegro o solo una parte. Otra posibilidad es que se evalúe facilidades de pago.

Colegios en Cusco

En la región Cusco funcionan 5567 instituciones educativas con más de 346 mil escolares. De esa cifra, las privadas y públicas de gestión privada son 751 colegios (la mayoría en inicial y primaria) y enseñan a 69 mil 393 estudiantes.

PUEDES VER: Inició el curso sobre el rol docente en la enseñanza a distancia del Minedu

Los colegios privados debían haber entregado esos planes hasta el pasado lunes 23 de marzo. Cada Ugel debe supervisar su cumplimento. En caso que la Ugel o la Dirección Regional de Educación determine que un colegio privado no cumplió con presentar el Plan de Recuperación o que no informó a los padres de familia y no ejecuta el plan, remitirá un reporte a Indecopi para el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. En otras palabras no pueden cobrar pensiones si no tienen luz verde para ese plan. Indecopi ahí podría iniciar un proceso sancionador.

Cobros en colegios

Los colegios privados están enviando comunicados a los padres para que depositen las mensualidades. Las cuotas oscilan entre S/ 180 y S/ 900. La institución educativa privada Santa María Madre de Dios informó que está habilitado el pago en Caja Cusco. Solo hubo clases el 11 y 12 de marzo. “Apelamos a su sentido de responsabilidad y empatía con nuestros educadores”, se lee en su comunicado.

PUEDES VER: Currículo escolar para emergencia y lo que debe reformularse

Asimismo, el colegio San Nicolás informó que deben pagar las mensualidades por las clases virtuales. “Los docentes dejan tareas y saludan una vez por semana”, se quejó una madre.

El colegio Innova Schools envió un informe con el cronograma de pagos de todo el 2020. Los niños están recibiendo clases virtuales. Igualmente, el colegio Didascalio San José Obrero comunicó que el pago de marzo se hará en dos partidas: una de 100 soles y luego el restante. Según los padres, el colegio no dictó ni un solo día de clases en marzo, solo hay actividades remotas.

PUEDES VER: Estudiar en casa en tiempos de coronavirus

“Padres pueden solicitar descuentos o devoluciones”

Yadir Mujica - Experto en derechos del consumidor

Los contratos celebrados entre centros educativos y padres obligan al pago total del servicio educativo. Pero, el análisis no debe agotarse en esa cuestión. Si bien el colegio puede exigir el pago de la mensualidad, no es menos cierto que el artículo 74° del Código de Protección y Defensa del Consumidor consagra el derecho de los consumidores a que se les cobre sólo por servicios efectivamente brindados. ¿Cómo se puede interpretar eso en estado de emergencia? Hay tres escenarios posibles.

• Si el centro educativo presentó a la Ugel su plan de recuperación, informando a los padres y lo ha ejecutado tendría derecho a exigir el pago de todas las mensualidades, incluido marzo.

PUEDES VER: Alumnos del sur iniciaron aprendizaje a distancia con dificultades

• Si el colegio no presentó a la UGEL su plan y no lo ha ejecutado, el consumidor podría solicitar la devolución o reducción del precio total.

• Si el centro educativo presentó a la UGEL su plan de recuperación, informó a los padres, pero su ejecución tiene deficiencias, el consumidor puede entender como no cumplida y, en consecuencia, solicitar devolución o descuento.