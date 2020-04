La mayoría de pequeñas empresas en Arequipa no accederá a créditos de Reactiva Perú

Roberth Orihuela Q.

El gobierno no quiere que las pequeñas y medianas empresas (pymes) quiebren. Mediante el programa Reactiva Perú recibirán créditos para que sobrevivan a la pandemia. Sin embargo, eso no ayudará advirtió la secretaria técnica de la Cámara Pyme de Arequipa, Lucía Choquehuanca. Explicó que el 87% de estas unidades productivas son informales. La Caja Arequipa, la institución financiera ad hoc para ayudarlos, coincide con esta apreciación. Da un dato más, el 65% de su cartera de clientes trabaja sin formalización. Y uno de los requisitos para estos beneficios es ser formales.

El gerente de la Caja Arequipa, José Málaga, lamentó que el gobierno no haya pensado en el 70% de la economía del país movida por los hilos de la informalidad. Arequipa no es la excepción. “El 65% de nuestra cartera de clientes son empresarios sin RUC ni trabajadores en planilla”, agregó Málaga.

El funcionario indicó que están analizando cómo podrían hacer para trabajar con el fondo que el gobierno está entregando para reactivar la economía afectada por el COVID-19. “No es crítica, pero pienso que se puede mejorar y estamos proponiendo un programa que sea exclusivo para las Pymes que no se verán beneficiadas en este momento”, agregó Málaga.

Esta cifra es ratificada por la secretaria técnica de la Cámara Pyme de Arequipa. Ella explicó que en Arequipa el 87% de las pequeñas y microempresas son informales. Es decir que no cuentan con Registro Único de Contribuyente (RUC), no tienen planilla y menos realizan sus aportes al día.

“Me llaman algunos empresarios y me preguntan cómo podrían acceder. Les digo que deben tener todo en regla. Pero me cuentan que ellos no tienen planillas, llevan el registro de sus trabajadores en cuadernos. Esa es la realidad de estos pequeños empresarios y el gobierno los está desplazando”, indicó Choquehuanca.

La Caja Arequipa estima que apenas 40 mil de un total de 150 mil empresarios se beneficiarán con Reactiva Perú. El resto de empresas y sus empleados tendrá que seguir esperando.

Piden reinicio de operaciones

El Comité Pyme de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) pidió incluir a las pequeñas empresas textiles y de confecciones en el reinicio de operaciones anunciado por el gobierno. Esto no sin antes cumplir con las medidas de seguridad para prevenir el contagio del COVID-19.

“De esta manera Arequipa podrá cubrir las necesidades de implementos de protección, como mascarillas y ropa hospitalaria que requieren las instituciones como Salud, Policía Nacional, Ejército, municipalidades y la ciudadanía", precisó Aldo Rodríguez, secretario presidente del Comité Pyme de la CCIA.

Solicitudes de suspensión perfecta

El gerente regional de Trabajo, José Luis Carpio, indicó que recién se está coordinando con el Ministerio de Trabajo la creación de un sistema virtual para recibir las solicitudes de suspensión perfecta que puedan hacer algunos empresarios para cerrar sus operaciones por 90 días. Tras recibir la solicitud hay 30 días para inspeccionar la empresa y otros 7 para emitir dictamen.