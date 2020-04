El PNP que luchó contra terrorismo y ahora combate al coronavirus

Coronavirus en el Perú | Los efectivos policiales forman parte de la primera línea de batalla ante la expansión del coronavirus en las regiones. Y dentro de este grupo, se encuentra el coronel PNP Luis Alberto Ladrón de Guevara Lovón, quien hace unos años lucho contra el terrorismo en diferentes provincias y ahora combate-en las calles-al coronavirus.

Tiene a cargo diez comisarías, y nada lo detiene. Le ha tocado vivir muchos momentos difíciles en su quehacer policial; inclusive en algún momento fue herido cerca del pulmón.

Enemigo invisible

Pero, está siempre listo para apoyar a las familias peruanas para que este enemigo invisible llamado COVID-19, no siga expandiéndose en las calles de ciudades y provincias.

PUEDES VER: Militares y policías son capacitados para inhumación de cadáveres

Dios guía a la PNP

“Es uno de los momentos más difíciles que me tocó vivir. Parece al miedo, a la zozobra que teníamos en la época de la subversión; donde no sabías a quién te enfrentabas. Me encomiendo a Dios todos los días para que todo me vaya perfecto, junto a mis compañeros”, agregó.

El coronel PNP, sabe que por ahora debe darlo todo para ganarle al COVID-19, y comentó: “Desde hace una semana ya no duermo en mi casa. Me he mudado a la división de La Victoria. Debo proteger a mi familia”.

Son unos héroes

Como se sabe, la Policía Nacional del Perú (PNP), ha registrado hasta el momento más de tres fallecidos y más de 270 contagiados. Pero forman parte de la primera línea de batalla y deben seguir patrullando para que se respeta el aislamiento social obligatorio y la cuarentena.

Primera línea de batalla

“Somos la primera línea de fuego. Hay personas que se resisten, cuando se les pide documentos. Todos debemos apoyar. Detrás de cada uno de nosotros también hay familias”, finalizó.