Cusco: Hombre acusado de intentar ultrajar a niña cumplirá 9 meses de prisión preventiva

La magistrada Zulay Sánchez Farfán del Juzgado de Investigación Preparatoria de Emergencia de Cusco determinó que Fredy Olave Morales cumpla nueve meses en prisión de forma preventiva, tras ser denunciado por los padres de una niña de 6 años por el presunto delito de violación sexual en grado de tentativa.

Según información brindada por la Corte Superior de Justicia del Cusco, los hechos ocurrieron el pasado 5 de abril, cuando la menor junto a sus padres cumplían con el aislamiento social obligatorio al interior de un hospedaje ubicado en la provincia de Calca. En circunstancias en que la pequeña ingresó a los servicios higiénicos, habría sido abordada por Olave Morales y bajo engaños la conminó a dirigirse a su habitación.

Los padres de la pequeña al notar que su hija no regresaba, salieron de la habitación a buscarla pero no había señales de ella. Puerta por puerta preguntaron si habían visto alguien había visto a la pequeña. Sospechosamente el único que no contestó al llamado fue este sujeto, pero a tanta insistencia abrió la puerta.

Los otros inquilinos del local que también se unieron a la búsqueda, fueron testigos de los hechos juntos a los padres, quienes al ingresar a la habitación hallaron a la menor llorando y temblando, este sujeto le había despojado de sus prendas de vestir.