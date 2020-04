Decenas de trabajadores del Hospital Arzobispo Loayza salieron a los exteriores para protestar por la falta de implementos y no ser incluidos como trabajadores con beneficios. Alrededor de 300 personas del personal de salud manifestaron que se encontraban bajo la modalidad de terceros y no contaban con un seguro de vida o salud.

Según expresó una de las empleadoras a Diario La República, ellos realizan sus servicios bajo esta modalidad y no los han querido cambiar. “Nosotros aportamos a la institución, pero tenemos temor de un posible contagio o infección, ya que no contamos con un seguro que nos proteja”, sentenció.

Además, indicó que en el Hospital Loayza existen varios pabellones con pacientes infectados con coronavirus, y otros pabellones también existen sospechosos del virus; sin embargo, solo a algunos les dan los implementos de seguridad.

“Solo están dando EPS (equipos de protección de salud), pero realmente todo el hospital está contaminado por pacientes con COVID-19 en todos los pabellones. Si no son pacientes, son sospechosos de la enfermedad y no nos brindan EPS, a menos que vayamos a atender a los que tienen coronavirus. Pero, a los que aún no sale su resultado, no”, señaló.

Por otro lado, mencionaron que un grupo de ellos habló con el director del local, pero les manifestó que este nosocomio no era un referente de la lucha contra la enfermedad de la COVID-19. “Hasta ahora el director no se manifiesta. Se ha reunido con un grupo de nosotros, el Gobierno no ha dado un presupuesto porque no somos un referente de COVID-19 cuando aquí si atendemos”, puntualizó.

Por otro lado, indicó que el director ha tratado de poner a los pacientes en un ambiente, pero “la infraestructura no ayuda en estos casos”. “Necesitamos la seguridad de poder estar seguros. En terceros solo ganamos hasta máximo 2800 y mínimo 1800. Ahora, usted puede ver que están ganando varios alrededor de 4000 soles”, dijo.

En otro punto, otra compañera de salud, Evelyn Gómez, manifestó que el personal de salud acude a comprar sus materiales de protección. “Pido al ministro de Salud que venga y vea la penosa situación en el nosocomio”, expresó.

También, indicó que hay una demora en sus pagos. “Nos deben de tres a cuatro meses de sueldo. Ahora no tienen cómo solventarse”. Por último, indicó que existía un caso positivo de COVID-19 entre sus compañeros. “Nuestro compañero está aislado en su vivienda, solo. Pedimos más responsabilidad con ese tema y seguridad para nosotros”, finalizó.