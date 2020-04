El día martes 14 de abril, alrededor de 700 familias fueron trasladadas al Estadio de Matucana tras intentar realizar una caminata hacia su tierra natal: Huancavelica. Este último miércoles se confirmó que una de las personas del primer grupo ha dado positivo a la pruebas de coronavirus tras el análisis de 200 pruebas serológicas.

Así lo informó la alcaldesa de Huarochirí, Eveling Feliciano, quien mencionó que “en Matucana no había llegado el virus, pero ahora la situación cambia”. Si bien aún se han realizado pruebas a un cierto número de personas, aún falta el descarte mediante la prueba molecular.

Además, indicó que el Colegio Médico del Perú y EsSalud ya se encuentran en la zona realizando más pruebas de descarte a todas las familias. La alcaldesa señaló a América que continuarán viendo las medidas preventivas y esperan que la ministra del Ambiente (encargada del grupo) se pronuncie al respecto.

“Estamos a la espera de las demás pruebas. Hemos llegado a un acuerdo con los ministros para que si las personas van abordar el bus, sea solo si se han realizado las pruebas respectivas de descarte del COVID-19”, indicó la alcaldesa.

El día martes 14 de abril, el Minsa anunció sobre la toma de muestras para las pruebas rápidas de descarte de COVID-19 y de acuerdo al resultado, se decidiría si es que se permite su regreso o son aislados.

Las familias tomaron dicha alternativa al no contar con suficiente dinero y víveres para sobrevivir el resto de la cuarentena en Lima. “Hemos podido soportar hasta la semana pasada. Sobreviviendo con pan y la caridad de algunas personas, pero ya no podemos aguantar más. En mi pueblo tengo todo y mejor estoy allá, acá tengo que pagar alquiler y no hay de dónde pagar”, contaron a La República.

Ahora, el Ministerio de Salud sigue realizando las pruebas para descartar más infectados por la COVID-19.