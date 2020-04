Arequipa: Productores de palta y ajo se quedarán con sus cosechas

Mónica Cuti

El año está perdido para los agricultores que exportan palta en Arequipa. En marzo y abril colocan su producción a China, Estados Unidos y Europa, pero sus fronteras están cerradas por la propagación del covid-19.

Según Celso Bustamante, perteneciente a la Corporación Asociativa La Joya, solo se envió al extranjero el 30% del total de 7 mil 500 toneladas del producto, ello solo del sector de La Joya vieja. El 70% se quedó en la región por las restricciones de salida e ingreso a otros países.

Bustamante explica que en La Joya, hay alrededor de 300 hectáreas de cultivo de paltas, todas pertenecen a pequeños productores que son los principales afectados. En zonas como Majes y San Isidro la cantidad de productores con hectáreas sembradas es igual. Para salvar la situación se trató de comercializar el producto a mercados pequeños, pero las pérdidas son inminentes.

Si bien la palta puede ser comercializada hasta junio, en marzo y abril la demanda es mayor debido a la paralización de la producción en los campos de los países compradores.

Más productos

El temor de las pérdidas no solo está en los comerciantes de palta, también en los del ajo. El año pasado en Arequipa se exportaron 48 mil toneladas solo a Brasil. Este producto empieza a enviarse desde junio, por lo que los productores temen que el cierre de fronteras los afecte.

Jorge Nina, productor y exportador de Majes Avanza señala que solo para transportar el producto hasta Brasil se requiere de 60 mil dólares. Este monto se perdería si no se puede vender. A Nina no solo le preocupan las pérdidas por el ajo, sino también los puestos de trabajo que ya no se tomará en el campo.

Explica que en 5 topos laboran más de 300 personas, ello solo para la exportación. “Nosotros a inicios de año tuvimos un contrato y ya tenemos un pedido grande para Brasil, pero si esto sigue igual no sabemos cómo lo entregaremos y se perderá”, señaló. Indica que por las condiciones climáticas de Majes no se puede producir ajo todo el año, por ello se turnan con otros valles.

Requieren presupuesto para equipo

Celso Bustamante indicó que requieren un equipo que clasifica y lava las paltas, para que los productores no envíen el producto hasta Lima u otras regiones para realizar ese proceso y recién exportar, pues genera gastos extras. Ellos se presentaron al fondo Procompite para que se financie la mitad del costo de la máquina que está valorizada en S/ 800 mil.

“Requerimos que no se olvide la agricultura, se deben tomar mecanismos para atender la emergencia en nuestro sector. La maquinaria para la exportación se requiere con suma urgencia”, dijo.