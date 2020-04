Un grupo de padres de familia de niños y adolescentes con sordera señalaron que ‘Aprendo en Casa’ no es inclusivo, pues sus hijos no logran entender las clases debido a que no se cuenta con un intérprete de lengua de señas.

Como es el caso de Ítalo, un adolescente de 14 años que cursa el segundo grado de secundaria y quien -a su manera- explicó a América Noticias qué problema presenta cuando se sienta delante de su televisor e intenta comprender las clases a distancia.

“Yo soy Ítalo, soy una persona sorda. Estaba mirando las clases y una profesora habla y habla, pero yo no entiendo. Yo soy un niño sordo”, manifestó en lenguaje de señas el adolescente.

Similar situación atraviesa Facundo de 12 años junto con sus padres, quienes se sienten impotentes al ver que su hijo no entiende lo que se explica en la televisión.

“En la tele le dicen las palabras, pero él no las entiende. Mi hijo necesita que un intérprete de señas realice los gestos para poder comprender”, declararon.

Finalmente, piden al Ministerio de Educación que se incluya en sus emisiones a un intérprete de lengua de señas para que sus hijos también se vean beneficiados con el programa de educación que intenta de alguna manera continuar con las lecciones a distancia en medio de la pandemia por el coronavirus.

Cabe resaltar que ‘Aprendo en Casa’ fue un programa educativo promovido por el MINEDU, que busca continuar con las clases y que el alumnado no se vea afectado mientras dure el estado de emergencia en el país.