En plena pandemia, hay personas que se han encargado de “desaparecer” a unos perritos sin hogar que permanecían en los alrededores de la Estación Naranjal del Metropolitano, en Independencia. Así lo denunció el grupo de activistas Patitas de Naranjal, a través de su cuenta de Facebook.

Hace unos días, según cuenta el grupo en su publicación, se logró encontrar a uno de estos perritos, pero a más de 10 kilómetros del referido lugar: el can fue hallado en Carabayllo. Sin embargo, aún falta conocer el paradero de otra perrita, a quien llaman Princess. El grupo también pidió que la Municipalidad de Independencia o el servicio de buses les brinden las imágenes de las cámaras de seguridad.

“Sabemos que son momentos difíciles, que el estrés agobia , pero no te metas con ellos, no te han hecho daño, ¿por qué tratas de desaparecerlos?", se lee en la publicación de Patitas de Naranjal en Facebook.

Según narra el grupo, el perrito de nombre Toreto fue encontrado en Carabayllo, luego de que un militar, que vigilaba las calles durante la pandemia, dio aviso de su presencia.

“Pero ahora nos falta Princess ,quizás la han hecho perder así, tanta crueldad con ellos . No haya palabras para describir lo maravillosa que es Princess. No muchos la conocen porque ella para por la caseta y alrededores del mercado Los Incas. Son varios días que no viene a comer. Si la ves, avísanos; si la adoptaste, avísanos", continúa la publicación de Facebook.

Una de las activistas del grupo Patitas de Naranjal contó a La República que, tras la desaparición de los perritos, acudieron a la comisaría de Independencia para sentar una denuncia. Allí les dijeron que iban a darle seguimiento, pero nunca más los llamaron.

Asimismo, afirman que el municipio y el personal del servicio del Metropolitano se han negado a brindarles las cámaras de seguridad para verificar quién o hacia dónde se llevaron a los perritos.

Por favor, si has visto a la perrita de nombre Princess, no dudes en comunicarte al Facebook de Patitas de Naranjal. También puedes apoyar brindando comida porque en estos días de pandemia se ha agotado el alimento para los pequeños.

Se hace un llamado para que tanto el municipio de Independencia y el servicio del Metropolitano brinden las cámaras de seguridad para obtener datos de los animales, así como a la comisaría del distrito para que continúe con la investigación.