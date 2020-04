Por S/6 625 000, el Ministerio de Salud (Minsa) compró 35 ventiladores mecánicos a la empresa Trademedic SAC, que también vendió los equipos al Hospital Hipólito Unanue de Tacna a un precio menor.

La orden de la compra de los ventiladores mecánicos adulto pediátrico, que están incompletos e inoperativos, fue emitida el pasado 19 de marzo. Cada aparato costó S/179.000.

Según el programa Cuarto Poder, el pasado 21 de marzo los ventiladores fueron llevados al Hospital de Ate Vitarte. Josefina Mimbela, directora del centro de salud, no las quiso recibir. Así lo ratifica una de las denuncias. No obstante, ese mismo día por la noche el acta fue firmada, pero se hace hincapié en que “faltan accesorios” y que en un “plazo por determinar se completarán”.

Walter Rivera, congresista de Acción Popular, descubrió que 26 de los 35 equipos eran parte de un lote que, por medio de un contrato suscrito en 2019, fue separado para el consorcio de Salud Tacna, encargado de la construcción del Hospital Hipólito Unanue, ubicado en dicha región.

Se supo que los ventiladores tenían un valor tres veces menor (S/3 160 000) de lo que se vendieron al Ministerio de Salud para combatir el coronavirus. El contrato rezaba que el consorcio Salud Tacna le adelantaría el 30 % del valor total a Trademedic SAC a cambio de la entrega de cartas fianza y facturas, pero la empresa nunca dio la documentación.

Llegaron a un acuerdo. El consorcio pagó S/658.615 para los primeros 15 aparatos. Se verificaron 28 de los 43 ventiladores del contrato y que estaban en Lima. 26 de ellos fueron vendidos al Minsa. El pasado 6 de marzo, el consorcio le entregó a la empresa S/159.920 y supuestamente se quedó en un pago de 5 armadas por los más de S/2 millones sobrantes, que se ejecutaría durante todo este 2020.

No obstante, la empresa resolvió el pacto de manera unilateral el 13 de marzo, afirmando que el consorcio no cumplió con lo pactado. Así, la propuesta se le fue presentada al Ministerio de Salud, pero los ventiladores ya no costaban S/56.000 cada uno, sino S/ 179.000. Sobre ello, Trademedic SAC asegura que el aumento de precio no es sobrevaloración, sino más bien que el valor se ha adecuado a la oferta y demanda actual que hay en el mundo por los equipos.