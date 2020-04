Metropolitano: cierran terminal de Naranjal por pasajero que se desmayó [VIDEO]

Un hombre de cerca de 40 años se desmayó mientras estaba recargando su tarjeta del Metropolitano. Alrededor de las 4 de la tarde de este martes 14 de abril, en la estación Naranjal, esta persona pidió ayuda a los policías. Les dijo que tenía fiebre y un fuerte dolor en la cabeza.

Testigos contaron que los efectivos llamaron de forma inmediata a la ambulancia del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) para que atiendan al señor.

Sin embargo, pasaron dos horas y el personal de salud no llegaba. Una de las autoridades evidenció su desesperación. “Hace una hora con veinte minutos he llamado para que puedan asistir. Me dijeron que iba a venir una ambulancia y no vienen”, dijo, según los presentes.

En imágenes registradas por este diario se observa que policías cercan la entrada al terminal de Naranjal, ubicado en la av. Chinchaysuyo con la av. Túpac Amaru. Varias personas no pudieron acceder.

¿Cuántas personas tienen coronavirus en Perú?

El presidente de la República, Martín Vizcarra, comunicó que hasta el martes 14 de abril hay 10 303 personas con la COVID-19 en el Perú, 519 más que un día anterior.

Este resultado se supo después de que personal del Instituto Nacional de Salud (INS) y laboratorios asociados al Ministerio de Salud analizaron 102 116 muestras, entre moleculares y rápidas. Del total de infectados, 914 permanecen en hospitales y 132 en alguna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).