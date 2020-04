Hospital Regional de Chimbote sin espacio para atender pacientes con coronavirus

Áncash. El presidente del Cuerpo Médico del Hospital Regional de Chimbote “Eleazar Guzmán Barrón”, Leandro Pérez Rodríguez, se pronunció mediante un comunicado para advertir que el área designada para la atención de pacientes con coronavirus ha alcanzado su capacidad, pues las 15 camas que se habían habilitado están ocupadas.

Asimismo manifestaron que ya no recibirán pacientes referidos de otros centros de salud, por lo que solicitaron a los directores de los hospitales de La Caleta, Casma, Huarmey y los centros de salud Yugoslavo y Progreso, preparen sus áreas para el manejo de nuevos pacientes.

“La situación es difícil, en el Regional las 15 camas habilitadas ya fueron ocupadas y los dos ventiladores habilitados también, los otros dos nuevos no están funcionando porque todavía faltan algunos equipos. Hay que decirle a la población la verdad, el problema de salud es grave, el gobernador nos acaba de confirmar que ya no van a comprar los 20 ventiladores mecánicos porque no hay”, declaró.

El galeno solicitó a las autoridades habilitar ambientes amplios y adecuados, que tiene el mismo nosocomio para la hospitalización de pacientes y el tratamiento de pacientes asintomáticos.

“Tenemos un área dentro del hospital que podemos habilitar, existe espacio para habilitar 200 camas porque lo vamos a necesitar. El 30 o 40 por ciento de los casos confirmados van a requerir hospitalización y no hay donde recibirlos” expresó.

Cabe indicar que el Hospital Regional es el referente del Ministerio de Salud (Minsa) en la zona costa de Áncash, una región donde las cifras oficiales de Covid-19 son 115, entre pruebas moleculares y pruebas rápidas. Y el 92 por ciento de pacientes se concentra en la provincia del Santa.