Héroes anónimos que luchan contra el coronavirus [TESTIMONIO]

El testimonio de las personas que encabezan la primera línea de batalla en contra del coronavirus, es impactante y realista. En redes sociales está circulando la declaración de una médico, quien confiesa que en su primera guardia en un área COVID en un hospital, hubiese querido grabar un vídeo de cómo es estar como paciente.

En su publicación se puede leer “(...) si hubiera podido grabar el área, nadie saldría de sus casas, ni de vacaciones, ni a la casa de un amigo, ni al mercado. Habían 10 pacientes, la mayoría mayores de 60 años, sin embargo había una joven de 22 años, que tuvo un bebé 15 días antes. Supongo que se infectó durante el trabajo de parto”.

PUEDES VER Asesinan a recluso en su celda del penal de Chiclayo

Líneas después, escribe que este virus no es una enfermedad que ataca solamente a personas de la tercera edad. Una vez que ingresas al área de aislamiento, no tienen contacto con nadie que conozcas. Solamente ves doctores con traje de astronauta, todos escondidos detrás de respiradores.

“No vuelves a tener contacto con tu familia, ni con tus amigos, al menos hasta que salgas de ahí, claro si es que sales. La joven madre estaba ansiosa, tenía 4 días encerrada sin saber nada de su bebé o su familia, solamente sabía que le mandaban saludos. Tuvimos que sedarla, no había manera de calmarla", se continúa leyendo.

PUEDES VER Padre e hijo unidos en la lucha contra el coronavirus

Añade que, como personal de salud necesitan hacer cambios constantes entre enfermeros y médicos, es imposible estar por más de 6 horas con el traje, bañados en sudor, sin poder respirar bien. Con respecto a los pacientes que llegan al nosocomio por otros problemas respiratorios no asociados a COVID, terminan ingresando de igual manera al aislamiento hasta no demostrar lo contrario.

“Créanme no es buen momento para enfermarse de nada. Estamos tratando de optimizar el sistema, de adaptarlo, de hacerlo más eficiente. Estamos aprendiendo, todo es nuevo para nosotros. La cantidad de pacientes nos rebasa y esto se va a poner peor”.

PUEDES VER Coronavirus: multas por incumplir metro de distancia en mercados

No necesitas vivirlo en carne propia para cuidarte, no necesitas ver a alguien entrar en un hospital y no volver a saber de él hasta que sale caminando o incinerado. No necesitas ver para creer. Así que, la siguiente vez que creas que por ser joven no te va a pasar nada, piensa en la joven de 22 años con la crisis de ansiedad que no para de gritar, finalizó su posteo.