Cusco: Alcalde de Quispicanchi y su esposa agreden a serenos por pedirles que ingresen a su casa [VIDEO]

Una vez más. Cuando las autoridades locales deben ser las primeras en respetar y hacer cumplir el aislamiento social obligatorio con el fin de frenar la pandemia del nuevo coronavirus, en algunas partes de la región de Cusco esto parece no ser importante para ciertos alcaldes.

Esta vez el burgomaestre de la provincia cusqueña de Quispicanchi, Manuel Jesús Sutta Pfocco y su esposa protagonizaron un bochornoso incidente al desafiar a los agentes municipales cuando les pidieron ingresar a su domicilio.

El personal de serenazgo de la comuna distrital de Quiquijana que como todos los días hacía su patrullaje a pie por las principales calles de la localidad, observaron que en el frontis de una vivienda había personas que incumplían el aislamiento social obligatorio. Al acercarse comprobaron que era el alcalde Manuel Jesús Sutta, quien lejos de obedecer el pedido de ingresar a su casa se mostró desafiante y permaneció en la puerta de su domicilio sin mascarilla.

Lo más indignante fue el actuar de la esposa de la autoridad que sin dudarlo ofendió a los agentes e incluso afirmó estar enferma y de un manotazo le quitó la mascarilla a uno de los serenos para luego toserle en el rostro. Además, llenó de insultos con palabras soeces a los demás agentes. Se oye decir al agente, “Señor alcalde le he dicho que ingrese a su domicilio, segundo no tiene mascarilla y su esposa tampoco. Le he dicho respetuosamente señor alcalde, no estoy fastidiando, la Ley es para todos no es para uno, nadie tiene corona señor alcalde”.

Por su parte la esposa de Sutta Pfoco incluso atribuye la intervención actual alcalde distrital de Quiquijana Rolando Chunca Soncco, “nada me pasa, el maldito Chunca te ha mandado a que me hagas estas cosas, ignorante, bruto eso es lo que eres tú, que estudios superiores vas a tener tú”, dice la iracunda mujer. En seguida su cónyuge intentó arrebatar el celular a la persona que grababa el vergonzozo hecho.