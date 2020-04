Coronavirus en Perú | El personal médico del hospital de apoyo de Recuay, en la región Ánchash, utilizó las redes sociales para anunciar que no brindarían atención a los pacientes infectados con COVID-19 que requieran hospitalización porque hasta la fecha no les han entregado implementos de bioseguridad y están poniendo en riesgo su vida y las de sus familias.

En el vídeo, el personal de salud, dijeron que hasta la fecha no se han dispuesto ambientes necesarios para realizar la atención diferenciada de casos COVID-19; ni la ambulancia para los traslados de los infectados.

Primera línea de batalla sin armas

“Todos hemos decidido no brindar atenciones a pacientes COVID-19 que requieran manejo hospitalario, porque no podemos arriesgar la salud y la vida de todo el personal”, dijo el presidente de la Federación Médica de Huaraz, Richard Bobadilla Chávez.

Los implementos que no tiene este personal de primera línea de batalla es variado. Y en el vídeo también se dice: “A la fecha no tenemos la indumentaria de bioseguridad, no se brinda atención de alimentación al personal y no existe un servicio de lavandería. Ni mucho menos choferes”.

Cerrarían hospital

Los galenos de Áncash, han advertido con cerrar el centro de salud en esta parte de la región. Y presentar denuncias penales contra las autoridades de Salud por poner en riesgo la salud de todo el personal.

En tanto, el director del Hospital de Apoyo de Recuay, Frank Rojas, aclaró durante una entrevista con un medio nacional que sí cuentan con los implementos de protección.

Y que el nosocomio seguirá atendiendo bajo los protocolos establecidos por el Gobierno, pues cuentan con gorros, lentes, mandilones, 25 pruebas rápidas, entre otros.