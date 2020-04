Superintendente de Susalud: “Debemos cuidar los recursos que tenemos para enfrentar la COVID-19”

Coronavirus en Perú | La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) informó que, como parte de su trabajo fiscalizador a los hospitales públicos, han descubierto desvíos de implementos médicos hacía un mercado negro por parte de trabajadores de algunos establecimientos de salud a nivel nacional.

El superintendente de Susalud, Carlos Acosta, señaló a La República que estas personas han sido identificados como trabajadores de los propios centros de salud que, luego de robar los equipos, deciden comercializarlos por medio de páginas web a precios elevados, creando así un mercado negro.

“Es cierto que estamos en días complicados, el personal de los centros de salud se pasan horas trabajando, cuidando las camas, viendo la gravedad de los pacientes, la ambulancia, pero no justifica que malos trabajadores se aprovechen de eso para buscar la oportunidad de lucrar sustrayendo estos bienes, los cuales tenemos conocimiento que se venden por medio de un mercadillo negro. Utilizan el internet para ofrecer mascarillas N95, mandiles, entre otros equipos de protección”, declaró Acosta.

El funcionario de Susalud reveló que algunos de los casos corresponden a ex trabajadores de la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima, otro caso es de una funcionaria del Gobierno Regional de Ayacucho que tiene una farmacia en donde se encontró material que pertenecen a los stock del Ministerio de Salud, y también se descubrió a un grupo de trabajadores de un conocido hospital de lima.

Susalud informó que se crearán comité de vigilancia al interior de los centros de salud. (Foto: Minsa)

El superintendente también declaró a La República que estos casos ya vienen siendo investigados tanto a nivel administrativo, es decir, al interior de los hospitales, pero también en el ámbito penal, pues la Fiscalía anticorrupción ya inició un proceso para que los responsables cumplan condena por robar recursos público en medio de una emergencia.

“En los casos puntuales se les indicó a los directores que realicen las denuncias en las secretarías técnicas administrativas, oficinas que se encargan de ver la revisión del contrato y la suspensión de ella, pero eso no es todo, porque al tratarse de una sustracción, es decir, un robo de material en el actual momento de la COVID-19, el cual es una agravante, esto debe denunciarse también en otras instancias. Por eso, Susalud pidió a la Oficina de Transparencia e Integridad del Minsa que genere la intervención de las fiscalías anticorrupción y se inicie la denuncia en la vía judicial para que se aperture investigación a los responsables de los hechos”, sostuvo.

La falta de equipos médicos e implementos de bioseguridad para todo el personal de la primera línea de defensa contra el nuevo coronavirus, nos vuelve frágiles ante una enfermedad que no perdona ni da tregua. En ese sentido, Acosta realizó un llamado a los directores de los centros de salud para que sean celosos con el cuidado de los materiales y que denuncien el mal accionar de los trabajadores que solo buscan aprovecharse de una situación delicada.

“Al tomar conocimiento de estos hechos se le ha recordado a los directores de los hospitales que deben vigilar e investigar. Si no investigan estos hechos, los demás estamentos lo incluirán a él dentro de estos actos. Es una cadena de responsabilidades, por eso se pone directores en los hospitales”, puntualizó.

“Se invoca a los ciudadanos y al personal de los hospitales que denuncien si conocen estas situaciones, porque los recursos que hoy tenemos no va a durar si no conseguimos más mercados que nos vendan. Debemos cuidar los recursos que tenemos para enfrentar la COVID-19. No podemos permitir que manos extrañas lo saquen del hospital para comercializarlo insanamente. Hay que denunciarlo”, finalizó.