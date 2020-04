Alrededor de 217 miembros de la Policía Nacional del Perú han sido diagnosticados con COVID-19. Sin embargo, del total de pacientes infectados, un pequeño grupo viene cumpliendo su ciclo de recuperación y, con ello, el aislamiento domiciliario.

Este es el caso de los suboficiales Moisés Victorino Rodríguez y César Ramos, quienes se encuentran entre los días 13 y 14 de la cuarentena. A la fecha, los agentes enfrentan con optimismo los últimos días recuperación para luego volver a ser examinados.

Según comenta Victorino Rodríguez, de 49 años de edad, el único síntoma que tuvo fue una leve garraspera y tos seca. No obstante, ya se encuentra estable y en perfectas condiciones para retornar a sus funciones.

“Yo ahorita me encuentro con la moral al tope, esperando llegar a mi día 14, para que los médicos me revalúen, y si estoy en condiciones de volver a servicio, téngalo por seguro que lo voy a hacer. Esa pequeña molestia en la garganta ya no lo tengo”, indicó para América TV.

El suboficial vive en compañía de su esposa e hijos, quienes no presentan síntomas. Según narró, al culminar el aislamiento obligatorio, espera que sus familiares pasen por una prueba de descarte.

En tanto, el suboficial PNP César Ramos, agente de la comisaría de La Victoria, también se encuentra en los últimos días de su ciclo de recuperación. Él manifiesta que estaría dispuesto a reincorporarse a la institución tras ser dado de alta.

“Yo soy policía de vocación y si tengo que vestir mi uniforme, tras recuperarme, lo haré”, mencionó el agente que lleva 28 años de servicio.

Cabe resaltar que, hasta el momento, 2 642 ya se fueron dados de alta médica, así como 216 han fallecido.