El domingo 15 de marzo, el presidente Martín Vizcarra declaró el estado de emergencia nacional ante el avance del Covid-19. Aquella vez, por la noche, dispuso el cierre de fronteras por aire, tierra y mar, y el aislamiento social obligatorio para frenar la propagación de este mal.

Hoy, un mes después de estas acciones, hay un balance: 9.784 casos positivos de un total de 87.116 muestras tomadas a nivel nacional, según lo reportado por el Ministerio de Salud (Minsa) hasta ayer.

Esto representa un incremento de 2.265 casos en relación a lo reportado el día anterior.

Según el presidente Vizcarra, lo que se tenía previsto para estas fechas era que el porcentaje de casos nuevos suba a 21%. Sin embargo, esta cifra ha disminuido a 20%. “A partir del día 16 de la cuarentena (...) y a pesar del número absoluto de positivos, la tendencia tiende a la baja”, refirió en su habitual mensaje del mediodía.

Así, al día 29 de la cuarentena nacional, el Gobierno ha detectado una mejora en la tendencia de la curva de casos, hospitalizados y fallecidos por el Covid-19; no obstante, refiere que aún estamos lejos de lograr el objetivo. Estas dos semanas son claves. “Vemos que los resultados son satisfactorios, pero no los óptimos. Hay que ser claros: cuando hay algo que reconocer lo hacemos, pero también si el esfuerzo hubiera sido mayor y hubiera comprendido a todos los peruanos, los resultados serían mejores”, indicó.

Para asegurar la contención contra este virus, entonces, se aplicarán mayores restricciones. Así, a través de un decreto supremo, se ha ratificado que solo un integrante de la familia podrá salir a la calle para la compra de productos de primera necesidad o de una emergencia, ya que en estos días parejas, o padres e hijos salían sin reparos a la calle.

Asimismo, se ha dispuesto que se sancione con una multa a quienes incumplan la medida.

“¿Es difícil cumplir? Somos conscientes que la mayoría de la población ha tenido una actitud responsable (...), el porcentaje menor no lo ha hecho. A ellos va el llamado no solo por la multa, sino por un tema de responsabilidad y solidaridad”, indicó el mandatario en relación a esta sanción, cuyos detalles aún no han sido oficializados y, además, ha generado cuestionamientos, dado que las más afectadas podrían ser las personas de escasos recursos.

Esta medida de restricción se suma a otras ya aplicadas en este periodo, como el toque de queda y su posterior adelanto de horario, el pico y placa por género y la inamovilidad total obligatoria los domingos, y jueves y viernes de Semana Santa.

Más de 80 mil pruebas

El miércoles 8 de abril se incrementó el número de pruebas hasta llegar a un acumulado de 18.044 luego de que se incorporaran al total las serológicas o también llamadas rápidas.

Así, según Vizcarra, hasta hace una semana más de 20 mil ciudadanos habían pasado por estas pruebas. “Y en tan solo una semana hemos muestreado a 67 mil ciudadanos. Más del triple de lo que se hizo en las tres semanas anteriores. Eso da lugar a que el número de casos positivos aumente porque tomamos una muestra mayor”, refirió el mandatario, quien aclaró que este tamizaje se realiza a través de muestras, ya que ni en el Perú, ni en otros países es factible tomar pruebas a la totalidad de la población.

En ese sentido, señaló que las pruebas han ido creciendo de un promedio de 1.000 diarias (hasta la semana pasada), luego pasó a 8 mil, 9 mil y las 10 mil actuales, que en los próximos días deberán convertirse en 12 mil. Por lo pronto, ya van 87.116 ciudadanos muestreados.

Ahora bien, con base en estas pruebas no solo se ha identificado la tendencia a la baja del crecimiento diario de casos de contagio, sino también de los hospitalizados, que a la fecha suman 901 a nivel nacional.

De este total, 143 se encuentran en las unidades de cuidados intensivos con ventilación mecánica. “Tenemos ya más de 500 unidades listas para recibir pacientes y hemos puesto como meta duplicar a 1.000 puestos de camas debidamente equipadas”, refirió Vizcarra.

Según él, hace dos semanas, cada día el número de hospitalizados crecía a 22%. “Ahora, con la evaluación de crecimiento diario ha bajado a 14%. Hay una merma en esta progresión de casos”, dijo el mandatario.

A esto se suma la situación de los pacientes más graves, quienes luchan por su vida en las unidades de cuidados intensivos. “El crecimiento diario de pacientes que pasaban a UCI era de 22% y, según el informe, este ha bajado a 17%. La curva comienza a buscar tendencia horizontal, por eso la nota que nos ponen los expertos del Ministerio de Salud (Minsa) es que ya estamos llegando a un posible punto de inflexión donde la curva, en vez de ascender, comienza a ir a un punto horizontal”.

Hay que precisar que, a nivel nacional, las regiones con más casos son Lima (7.458), Callao (733), Lambayeque (392) y Loreto (340). Además, hasta ayer, se confirmó el segundo caso en Puno y la segunda muerte de una menor en Piura.

Los fallecidos

El indicador más preocupante ha sido el referido a los fallecidos, que a la fecha alcanzan la lamentable cifra de 216.

De acuerdo con los análisis de los especialistas del Gobierno, las dos primeras semanas del estado de emergencia el crecimiento diario era de 29% en las muertes por Covid-19 a nivel nacional. Ahora, la tendencia es del 14%. “Son valores que debemos tener bajo control y vemos que lo estamos logrando”.

Según el mandatario, esto no significa que el Perú haya superado la enfermedad. “Nos permite ver que las medidas que hemos tomado tienen un efecto positivo. Si la tendencia es igual o mejor en las dos semanas, permitiría vislumbrar una salida a partir del 26 de abril (cuando concluya la cuarentena). Eso no significa que el 27 todo vuelve a la normalidad. Es un proceso gradual para ir con un control muy al detalle de actividades. Todo lo que logramos se podría perder si se abre una actividad previa al estado de emergencia”, agregó Vizcarra.

En ese sentido, precisó que la implementación de actividades poscuarentena, las cuales se habilitarán de manera gradual, vienen siendo discutidas por el Consejo de Ministros. Sin embargo, ya el premier Vicente Zeballos adelantó que los eventos masivos, como conciertos, serán suspendidos, por lo menos, hasta fin de año.

En tanto, y mientras dure la emergencia, también se analizan otras disposiciones para el control en los centros de abastos donde se observa gran cantidad de público. Así, se informó que si bien es responsabilidad de los alcaldes y gobiernos locales, se evalúan medidas como la ampliación de la oferta, de tal forma que haya dos o más mercados habilitados y que los compradores no se aglomeren en uno solo.

“Los resultados vistos en las curvas son buenos, pero pueden ser mejores porque falta compromiso de personas que incumplen en desmedro de la población”, dijo Vizcarra.

Por otro lado, se informó que, dado que solo el 15% de los afectados por Covid-19 termina en un hospital, se conformará una comisión integrada por el Minsa y las Fuerzas Armadas para hacer el monitoreo del 8% de la población que enfrenta la enfermedad en su casa. Hasta el momento, 2.642 personas ya han sido dadas de alta y lograron vencer este mal.