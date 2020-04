Miembros del personal sanitario del Hospital de Huaycán en Ate, denunciaron que la falta de accesorios de seguridad generó que cinco médicos resulten infectados con COVID-19.

Según Alejandro Sosa Mendoza, secretario general del sindicato del Hospital General de Huaycán, las autoridades del centro de salud no brindan las garantías necesarias para la correcta atención de los seis pacientes con coronavirus hospitalizados.

“El director no nos da cara, no quiere habar con el sindicato ni con los trabajadores. Si él no ve por nosotros, nosotros tenemos que hacerlo”, recalcó al portal web RTV.

Asimismo, manifestó que personal encargado de la distribución de los implementos de seguridad como mascarillas, mamelucos, guantes, entre otros, señalaron que por el momento se habían acabado y que debían hacer durar más tiempo los que ya estaban usando.

“La señora Amelia Mego me dijo personalmente que la mascarilla me tenía que durar 15 días porque no tengo contacto directo con los infectados, pero yo estoy en la puerta, recibo a la gente y estoy al costado de las ambulancias que trasladan a los contaminados con coronavirus sin cápsula”, declaró el secretario.

Trabajadores de otras áreas del centro de salud también se sumaron a realizar sus denuncias respectivas, como lo hizo una miembro del área de ropería que labora con una bolsa plástica como mandil, guantes y un tapabocas común, cuando ella debería contar con más protección debido a que manipula la ropa de pacientes contaminados con COVID-19.

Finalmente, los miembros del sindicato señalaron que tomarán medidas más drásticas en caso las autoridades no les brinden los implementos de bioseguridad necesarios para continuar atendiendo pacientes con coronavirus; sin embargo, tendrán en cuenta que no pueden perjudicar a la población que hoy es cuando más los necesitan.