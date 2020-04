Enfermedades raras y COVID-19

Gestión del sistema sanitario

Miriam Ramírez, Pdta. Asoc. de Desórdenes del Ciclo de Úrea y Metabólicas.

Estamos de acuerdo en que la emergencia del Covid-19 debe atenderse como prioridad; sin embargo, la gestión de la emergencia no debe desplazar a la gestión del sistema sanitario, de cara a los pacientes vulnerables y altamente vulnerables. Los primeros padecen enfermedades crónicas, difíciles de sobrellevar y con alto riesgo de recurrencias y agravantes; y los segundos son víctimas de enfermedades raras, a menudo de causa genética, sin una perspectiva clara de curación. Para ellos, la provisión oportuna de medicamentos como la Hidroxicloroquina, entre otros, es vital y precisamente escasea por razones de gestión y logística. No los hagamos ser parte de la estadística del COVID-19.

Sin abastecimiento

Ericka Marticorena, Pdta. Asoc. Lupus Perú y Enfermedades Asociadas.

La crisis actual pone a prueba la capacidad del sistema de salud en logística de fármacos. La hidroxicloroquina, por ejemplo, pilar de nuestro tratamiento, no está disponible. Como enfermedad crónica se debe tomar en cuenta que el lupus ocasiona un deterioro que aumenta en la medida que no se reciba el tratamiento. Los pacientes con lupus no pueden sufrir las consecuencias del desabastecimiento. En estos momentos, cuando es primordial conservar una salud estable y evitar brotes que recargarían los hospitales. Entendemos que esta crisis está llevando a estudiar diversos medicamentos para determinar su eficacia en la lucha contra el Covid-19, pero se debe considerar a esta población.