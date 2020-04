Personal de salud suspende sus labores por falta de pago

El Personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (Samu) de Tumbes encargados de trasladar a los pacientes con coronavirus a los centros de salud suspendió sus labores por la falta de pago desde el mes de enero. Un total de 30 profesionales de la salud decidieron no brindar auxilios rápidos a los pacientes que presentaban síntomas del virus, durante las últimas horas.

Entre los reclamos destacaron que tampoco no hay logística durante la atención, prevención y diagnóstico. Este problema se agravó debido a que las líneas telefónicas para las emergencias dejaron de funcionar, en los últimos días.

“El personal no cobra desde enero, nadie nos brinda comida, el hospital no deja trabajar, no nos recibe las referencias, tampoco nos permiten el ingreso por los portones”, detalla el comunicado.

Sumado a ello, suspendieron sus labores añadiendo que existe un alto riesgo de contagio debido a que en las instalaciones se encuentran pacientes con COVID-19, quienes no tienen un tratamiento adecuado.

Unidos

El personal del Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría (Jamo II) anunció la paralización de sus labores por la falta de logística que existe en el tratamiento de los pacientes con coronavirus. Ellos se encuentran en ambientes inadecuados desde que inició la pandemia.

La República intentó comunicarse con el gobernador regional de Tumbes, Wilmer Dios Benites, sin embargo, no se obtuvo respuesta.