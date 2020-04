Estudiantes de la sierra con inconvenientes para educación virtual

Las zonas más alejadas de La Libertad no se han visto beneficiadas con la enseñanza a distancia, o al menos no se cuenta con un registro sobre si los alumnos están recibiendo las clases. El programa del Estado “Aprendo en Casa” busca que miles de estudiantes de cada región reciban enseñanzas a través de la televisión, radio y/o internet ante la emergencia por el coronavirus; sin embargo no existe un mapeo.

Así lo confirmó el titular de la Gerencia Regional de Educación, Oster Paredes, mencionó que no existe registro de cerca de 4 mil estudiantes en la sierra liberteña. “Ese cifra se debe a que en el mapeo que están haciendo los profesores no pueden ubicar al estudiante. Todavía no tienen el informe directo. En algunos casos han tratado de comunicarse con el estudiante, pero hay algunos que no pueden acceder por la emergencia”, mencionó Paredes.

PUEDES VER Autoridad pide no difundir errores de gestión ante coronavirus [VIDEO]

Asimismo dio a conocer que estos inconvenientes de acceso y comunicación se dan en los estudiantes de las provincias de Bolívar y Pataz.

Alianza para educación

Ante esta situación, se ha buscado una alianza con radios comunitarias locales para transmitir los programas educativos con el fin de que la enseñanza llegue a todos. Además, según Paredes, se está realizando un constante monitoreo y localización de los docentes y alumnos para que se puedan levantar las observaciones oportunas en favor del aprendizaje estudiantil.

PUEDES VER Pronostican lluvias moderadas y granizo en regiones del norte

El gerente de Educación contó que con los municipios se acordó distribuir material educativo para reforzar la enseñanza.

Al momento de recibir los informes se sabrá la cifra total de beneficiarios del programa, que en los tres días primeros días de la semana ha alcanzado a un 98%. Sin embargo, es necesario conocer los mecanismos de acceso y eficacia de ese 2% faltante.