Cusco: Regidores de Canchis envían carta a presidente Vizcarra informando actos de corrupción 

Cusco. Debido a los presuntos actos irregulares que habría cometido el alcalde provincial de Canchis, Jorge Quispe Ccallo, los regidores enviaron una carta al presidente de la República, Martín Vizcarra.

Le informan sobre estos hechos y se quejan del lento accionar de las autoridades judiciales.

En el documento consignan los recientes actos cometidos por el cuestionado burgomaestre, que el pasado 03 de abril fue detenido por la Policía Nacional tras haber utilizado los ambientes de la municipalidad para una reunión social con bebidas alcohólicas incluidas.

Con ello quebrantó las normas de emergencia sanitaria y fue denunciado por una joven por el presunto delito contra la libertad sexual, tocamientos indebidos. No obstante, el juzgado de investigación preparatoria de Canchis desestimó el pedido de prisión preventiva y dictó comparecencia simple.

“Señor Presidente, no es la primera vez que los administradores de justicia emiten resoluciones cuestionables, existen crímenes y actos de corrupción cometidos por exfuncionarios que no son resueltos, generando una situación de desconfianza e impunidad” reza parte de la carta firmada por siete de once regidores.