Fiorella Montaño Pastrana

Arequipa

La semana pasada, los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa acudieron a varias urbanizaciones de la jurisdicción del Cercado para repartir canastas de víveres. En ese proceso hubo observaciones. Familias rechazaron la ayuda porque no la necesitaban y pidieron que sea entregada a personas en verdadera situación de riesgo.

Además, en el padrón de beneficiarios figuraban direcciones incorrectas y también buscaron a personas fallecidas. Asimismo, hay controversias por el precio de los productos adquiridos y la forma en que se definió la entrega de la ayuda social.

Problema en la lista

Para ayudar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad durante esta cuarentena, el gobierno dispuso la transferencia de dinero a gobiernos locales de todo el país. A los municipios se les encargó la tarea de comprar y distribuir los alimentos a familias de sectores afectados.

Se transfirió S/50 mil a la Municipalidad de Arequipa. El reparto de las canastas inició tras aprobar un padrón de 625 beneficiarios, personas en presunta situación de vulnerabilidad.

La República buscó las direcciones de este padrón. Entre los beneficiados hay quienes viven en urbanizaciones residenciales. Muchos rechazaron por no necesitarla. Así consta en los padrones firmados por ellos mismos, donde piden que la ayuda llegue a quienes sí lo necesitan.

Al menos 10 canastas no fueron recibidas, La mayoría rechazadas como un acto solidario hacia otros que no tienen. Una canasta no fue entregada en una vivienda de la urbanización San Jerónimo porque la beneficiara estaba muerta.

Pese a las pruebas, Ericka Cuba, gerenta de Desarrollo Social, aseguró a La República que no hubo problemas en la entrega de canastas y que solo se devolvieron 2 de ellas.

Jorge Condori, regidor que acompañó la entrega de estos insumos, observó como más de 2 personas rechazaron la ayuda, además que había direcciones consignadas de forma incorrecta. Detectó que personas inscritas en el programa de Vaso de Leche de la municipalidad no deberían tener este beneficio.

Señaló que este problema se produjo porque la gerencia no realizó una adecuada evaluación. El tema se investigará tras la emergencia.

Pese a las observaciones, el alcalde Omar Candia defendió la entrega de ayuda. "El problema es que tienes un grupo de beneficiarios que cuando vas a sus casas, son empleadas o inquilinos. Y cuando llegas a la vivienda, te parece que tienen otros estratos económicos".

Excluidas

El padrón de beneficiarios de la municipalidad no considera a mucha población vulnerable. Es el caso de las mujeres trans de la jurisdicción. En su mayoría viven en hoteles y cuartos del Centro Histórico. En Arequipa Cercado hay 70 mujeres trans en situación de vulnerabilidad.

Se han agrupado en casas para resistir el periodo de emergencia. Realizan colectas y algunas instituciones las apoyan.

Al conocer sobre la ayuda que destinó el gobierno, se agruparon y pidieron ser consideradas. La gerenta Ericka Cuba conversó con ellas y les pidió sus DNI para acceder a la canasta. El 1 de abril la funcionaria llegó hasta una de las casas refugio. Entregó 11 canastas, grabó un video y se fue.

Al revisar las canastas, se percataron que los productos que contenían eran diferentes a los que se compró con la transferencia del gobierno central. Se les había entregado una de menor costo, S/ 32, que fue repartida previamente por la comuna a ambulantes y canillitas.

La activista Ana Flavia Chávez cuenta que la gerente Cuba les dijo que ellas iban a recibir las canastas de S/80. Incluso le advirtió que mantuvieran el apoyo en secreto, porque si las personas se enteraban que ellas eran consideradas para este beneficio, iba a haber problemas.

Al final solo se entregó dos canastas. Ello fue filmado por personal de la municipalidad y luego difundido en redes sociales. En el video se ve a Ana Flavia cuestionando que solo les habían entregado dos canastas y que faltaban más. La gerenta Cuba desconoció esta filmación. Aseguró que solo iban a repartir canastas de S/ 32.❖