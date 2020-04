Trabajadores de la Municipalidad de Lima denuncian abandono a serenos contagiados con la COVID-19

El Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Lima (Sitramun) denunció que la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la comuna limeña no viene apoyando a los serenos en medio de esta emergencia sanitaria por el brote del nuevo coronavirus en Perú.

El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, Augusto Vega García, señaló a Canal N que hasta el momento son dos los casos de serenos contagiados por la COVID-19, los cuales se encuentran aislados en sus domicilios. Asimismo, indicó que ambos contrajeron el virus fuera de su horario de trabajo.

PUEDES VER Vicente Zeballos confirma que Perú está en la fase 4 del COVID-19

Sin embargo, Rosa Carbajal, secretaria general del Sitramun, desmintió lo declarado por la autoridad edil y denunció que una de las agentes de Serenazgo contagiadas no viene recibiendo apoyo por parte de las autoridades.

“El gerente está mintiendo a la población, porque la misma serena que tiene la COVID-19 nos ha contado que fue contagiada mientras laboraba, pues en su hogar no había nadie que presentara los síntomas. Ella no recibe apoyo, solo es monitoreada por un médico de base que no es especialista”, expresó a La República.

“Nadie de las autoridades se ha comunicado con ella. La compañera se encuentra mal y pide que le realicen las pruebas a sus familiares porque presentan los síntomas, ya que son los únicos que le están ayudando en casa”, agregó.

Además, indicó que las autoridades de la Municipalidad de Lima no vienen cumpliendo con entregar los implementos de seguridad a los serenos ni a los demás trabajadores de las distintas gerencias que siguen laborando durante la emergencia sanitaria.

“Los trabajadores no tienen apoyo de nada. Pero muchos tienen temor a renunciar porque hay represalias. Les pueden cortar el contrato porque la mayoría son CAS. No se puede permitir eso”, precisó.

Hasta la fecha, el Sitramun tiene la información que son dos serenos confirmados con el nuevo coronavirus y ocho se encuentran aislados a la espera de sus resultados. Hasta la fecha no se ha realizado la prueba de descarte a los serenos que han tenido contacto con los infectados, aumentando así la posibilidad de un contagio mayor.

Finalmente, el gremio de trabajadores mencionó que iniciarán un proceso legal contra el gerente de Seguridad Ciudadana, Augusto Vega García, y el subgerente, Carlos Merino Ramos, por el abandono a los serenos de la Municipalidad de Lima.

“Esperemos que no le pase nada grave a ninguno de los contagiados. De todas formas, nosotros vamos a iniciar un procedimiento legal contra estas dos autoridades por atentando contra la salud de los trabajadores", apuntó.