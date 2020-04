Coronavirus en Perú: la historia del paciente cero y su familia tras haberse recuperado

El paciente cero del coronavirus (COVID-19) en el Perú se encuentra recuperado de este mal junto a sus familiares. Ante esta situación favorable, el piloto aprovechó el momento para aconsejar a sus conciudadanos respecto a las medidas preventivas para reducir los casos. Su testimonio también es una radiografía de su vida en los días de cuarentena.

El pilotó Luis Felipe Zeballos, que concedió una entrevista a un programa dominical de ATV, contó detalles de su vida cotidiana luego de arribar a Lima el 26 de febrero. Tres días después, él tuvo los primeros síntomas del coronavirus.

PUEDES VER Minsa compró ventiladores inoperativos que ya habían sido vendidos en Tacna

Antes de que el Instituto Nacional de Salud (INS) le informara su diagnóstico, Zeballos dijo que se había hecho 3 pruebas que no correspondían a la detección del coronavirus.

Respecto a su atención en los centros de salud, el piloto contó lo que le dijeron los galenos de los tres hospitales que visitó. “Vino el doctor y me dijo que no es nada referente a este virus”, sostuvo el paciente cero de COVID-19 tras consultar a un doctor de la empresa donde labora.

Disconforme con el resultado, el piloto decidió ir a una clínica privada para una prueba de descarte. Ahí le tomaron una prueba con hisopado para influenza AH1N1. “Ellos me dijeron que era una faringitis. Salió negativo para influenza, pero no para coronavirus", indicó.

Según sus declaraciones que hizo al programa Dia D, él sabía que la prueba que le hicieron no era para descartar la COVID-19. “Sabía que el descarte lo tenían que mandar al Instituto Nacional de Salud”, manifestó.

El tercer examen fue con un médico internista. El resultado de la prueba fue negativo nuevamente. Tras esta experiencia, Luis Felipe decidió buscar información inmediatamente. Para su suerte, se topó con la línea 113 del Ministerio de Salud.

Luego de llamar a la línea del Minsa, el piloto se dirigió al Instituto Nacional de Salud. “Llego al INS y me facilitaron un teléfono móvil para llamar. En la tarde del 5 de marzo me hicieron la prueba y el 6 sale positivo”, relató.

PUEDES VER Las medidas del Ministerio de Justicia para contener la COVID-19 en los penales del Perú

Con referente a su actual estado de salud, el paciente cero de COVID-19 contó que respira muy bien. “Generalmente hablaban de secuelas de este virus. De repente he tenido una tos ligera por una semana, pero más allá de eso nada”, explicó.

El piloto también contó cómo manejo las críticas que recibió en las redes sociales tras el anuncio de Martín Vizcarra sobre el primer caso de COVID-19. “Una persona que tiene la autoestima baja de repente no lo hubiese soportado como yo. No leía los comentarios, y si me enteraba era porque alguien me lo decía. La verdad que le tomé muy poca importancia a eso “, sostuvo.

PUEDES VER Puno: Detienen a 21 personas dentro de local nocturno en la selva de Sandia

El trabajador de una aerolínea aprovechó la entrevista que le realizó un canal de señal abierta para pedir a sus compatriotas responsabilidad frente a la pandemia. “Me gustaría que, gracias a mí, la gente haya tomado un poco de conciencia. Si lo que tengo es un resfrío no debo curarme yo solo. La pandemia ya llegó”, aseveró.

Luis Felipe Zevallos vive con 7 familiares. Entre ellos están dos abuelos, de 74 y 79 años, y un menor que no tuvo los síntomas de este mal. Cabe recordar que 6 de los ocho integrantes de su familia dieron positivo a la prueba del coronavirus (COVID-19), pero todos fueron dados de alta.

PUEDES VER Gobierno crea redes de soporte para adultos mayores y personas con discapacidad severa

Las personas que no fueron portadores del virus fueron su tío y su madre, quien cuidó a todos los integrantes de la familia. “Gracias a Dios no me he contagiado, pero hay muchas personas que sí. Que de repente por salir a comprar una cosa u otra que te faltó. No es necesario”, señaló.

La preocupación de la familia del piloto giraba en torno a la salud de la abuela, pues es una persona vulnerable. En declaraciones para el canal 9, ella dijo que tuvo fiebre durante 6 días. “En realidad me dolía todo el cuerpo. Gracias a Dios todo fue superado”, manifestó tras recuperarse del coronavirus.