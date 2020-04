Coronavirus en Perú: Familia tuvo que pagar para trasladar a su paciente en ambulancia

Una tía mía viene presentando síntomas desde hace más de 1 semana, nos comunicamos con el 113 el día domingo de la semana pasada y nos dijeron que irían en 48 horas,hasta el momento no llegan. Nos comunicamos con el 117 , tomaron un registro y dijeron que no hay disponibilidad de ambulancias. HOY, ella no puede ni parase, el minsa jamas se comunicó, tuvimos que volver a llamar y nos dijeron que un médico estaba en camino, NUNCA LLEGÓ. Su hija llamó al SAMU, llegó una ambulancia (como se puede apreciar en el vídeo adjunto gracias a un vecino) y le dijeron que no estaba equipada para trasladar enfermos y se fueron. ¿ QUE TUVIMOS QUE HACER? Tuvo que contratar una ambulancia de clínica SOLO para llevarla al hospital, ese traslado, SOLO EL TRASLADO tuvo un precio de S/1800 ¿QUE MIERDA ESTÁ PASANDO ACÁ?¿DONDE ESTÁN NUESTRAS AUTORIDADES? EL MINSA SE CAGA EN LAS PERSONAS QUE NECESITAN SU AYUDA.¿Y DONDE ESTA EL MINISTRO DE SALUD? Hago esta publicación como una denuncia pública, por mi, por mis familiares y por todas las personas que necesitan la ayuda necesaria, pues nadie está a salvo, mañana puedes ser tú o tu padre, madre o alguien que conozcas o alguien que ames. Ayúdame a difundir por favor. 🙏 Cualquier posible ayuda comunicarse con Julio Ferreyra o con conmigo. Gracias.