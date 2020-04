Detenidos que tendrían COVID-19 denuncian que fueron hacinados en carceleta de Fiscalía

Familiares de personas investigadas denunciaron que 17 detenidos con síntomas del coronavirus permanecen hacinados en una carceleta del Ministerio Público, en la avenida Abancay.

Uno de los detenidos reveló que un adulto mayor falleció y que personal médico no les informa los resultados de las pruebas de hisopado que les tomaron. Temen haber sido contagiados, pues esta persona estuvo en tres de las siete carceletas de la Fiscalía.

“Somos los de la celda 6. Nos han aislado, somos 17 personas que estamos como ratas acá y el 90% tenemos fiebre, dolor de cabeza, malestar general, diarrea. No hay técnico del INPE. No hay doctores. No hay nada y no hay comunicación con nuestros familiares. No hay medicina. Nos sentimos mal. Por favor. Ayúdennos”, afirmaron en Panamericana Televisión.

Guillermo Dávila, padre de uno de los investigados, aseguró que su hijo podría sufrir de forma grave los efectos del coronavirus si se contagia, pues antes padeció tuberculosis.

“El día miércoles que fui él ha estado mal. Al día siguiente, el jueves, me llamó llorando porque se le había cerrado la garganta y lo único que dan ahí es paracetamol”, comentó.

De los 72 detenidos, 17 presentan dolor de cabeza, malestar general, tos y fiebre, según lo indicado por uno de ellos. Hay otros 10 que están encerrados en otra cárcel y que también están mal de salud.

“Les han quitado la comunicación. Le han pegado a un muchacho. Le han roto la cabeza. Por el problema que hemos hecho el miércoles se han ido contra ellos. Están durmiendo en el piso por eso están enfermando”, dijo Dávila.