Regiones del sur registran baja ejecución de dinero destinado para COVID-19

Tras la emergencia nacional sanitaria, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió más de S/ 158 millones 067 mil a los gobiernos regionales para implementar hospitales, compra de equipos de bioseguridad, contratación de personal de salud. Sin embargo, las regiones del sur no están ejecutando el dinero en la perspectiva esperada, según información del Portal de Transparencia Económica MEF.

Cusco presenta un buen índice de gasto. Hasta la fecha, la región imperial ejecutó el 25% de 8 millones 035 mil que recibió del gobierno para hacerle frente a la pandemia. Entre todas las redes de salud, Chumbivilcas registra un gasto que asciende al 95 %, lo que representa 306 mil soles. En la otra orilla se encuentran Espinar y Canchis que registran un gasto del 0%.

Puno es otro de los departamentos que marca una buena ejecución de presupuesto. Tiene una inversión del 14 % de un total de 3 millones 561 mil soles. Le sigue Moquegua con 6 % de 2 millones 496 mil soles, Tacna 3% de 1 millón 838 mil soles y en último lugar se encuentra Arequipa con el 2% de 6 millones 900 mil soles.

Análisis económico

El economista Jorge Valdivia considera que las autoridades responsables no están entendiendo la razón de fondo del presupuesto destinado. Recordó que si el gobierno desembolsó el dinero en la actual coyuntura sanitaria es porque se debe gastar durante ese contexto.

“Lo que podemos advertir es que la mayoría comprometió gastos mínimos. Eso lo único que revela es que no hay capacidad de gasto. Se sobreentiende que tienen un plan y ahí se consideró una serie de bienes y servicios destinados al COVID. Me da la impresión que no se están actuando en base a esa hoja de ruta”, dijo Valdivia.

Para Valdivia, Madre de Dios es un caso escandaloso. Solo invirtió 35 mil 750 soles del fondo de 2 millones 336 mil soles, lo que equivale al 1 %. Destacó la necesidad que los titulares de pliego se pongan a trabajar porque el virus podría expandirse y no habría cómo hacerle frente sin equipamiento ni instrumentos necesarios.